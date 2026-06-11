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Opozícia podala návrh na odvolanie Kamenického
Schôdza má byť v pondelok.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 11. júna (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by mal byť odvolaný zo svojej funkcie. Dôvodom je predovšetkým to, že nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Sú o tom presvedčení predstavitelia všetkých opozičných strán v Národnej rade (NR) SR, ktoré z iniciatívy KDH podali spoločný návrh na vyslovenie nedôvery Kamenickému. Mimoriadna schôdza je zvolaná na pondelok 15. júna o 13.15 h.
„Verejné financie pod taktovkou ministra Kamenického vyzerajú ako studená sprcha. Keď sa pozeráte každé ráno na stav ekonomiky, tak vás až obleje pot z toho, ako minister Kamenický už dva roky ruinuje verejné financie, robí zlú rozpočtovú politiku, nevie zastaviť zadlžovanie Slovenska, vyťahuje neustále peniaze z peňaženiek ľudí, nevie dať impulz na potrebný ekonomický rast,“ vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Rastislav Krátky (KDH).
Dokazuje to podľa neho množstvo dostupných štatistík. Deficit verejných financií za súčasnej vlády ani raz neklesol pod 6 miliárd eur. Vláda mala za cieľ ušetriť 124 miliónov eur na mzdách štátnych zamestnancov, namiesto toho minula o 127 miliónov eur viac. Ďalším problémom je slabý ekonomický rast, ktorý je pod priemerom Európskej únie (EÚ). Reálne mzdy síce rastú, ale najpomalšie v regióne Vyšehradskej štvorky (V4). Opakovane sa zhoršil aj rating Slovenska, pripomenul Krátky.
„Takto si ľudia verejné financie, ich ozdravenie a naštartovanie ochladzujúcej sa ekonomiky rozhodne nepredstavujú. Občania dávajú dostatok prostriedkov do štátneho rozpočtu, minister Kamenický sa topí v peniazoch, ale nevie doručiť výsledky. Za nás sú toto dostatočné dôvody na to, aby už odišiel zo svojej stoličky a verejné financie sa mohli skutočne začať ozdravovať, nielen o tom rozprávať tak, ako to on hovorí dva roky,“ doplnil opozičný poslanec.
„Po dvoch rokoch tejto vlády a ministrovania Kamenického je slovo konsolidácia na smiech, potom ako ju neuveriteľným spôsobom zbabrali. Po 2,5 rokoch je na smiech slovné spojenie prorastové opatrenia,“ zhodnotil poslanec opozičného PS Štefan Kišš. Ocenil, že sa pod návrh na odvolanie Kamenického podpísali všetky opozičné strany. „Jednoducho verejné financie už ďalej takto nevládzu. Dnes už nemáme inú možnosť. Kamenický 2,5 roka dusí túto ekonomiku, dostal ju na okraj recesie, sľuboval, že niečo urobí, neurobil nič a stále len vyplakáva a vyhovára sa na iných,“ dodal.
„Ladislav Kamenický už dávno nemal sedieť na stoličke ministra financií. A nie preto, že by padol v nejakom odvolávaní. Nemal tam sedieť preto, pretože by vyvodil zodpovednosť voči vlastným chybám, voči vlastnej neschopnosti a odišiel by sám. Toto sa malo dávno stať,“ konštatoval Marián Viskupič (SaS) s tým, že príležitostí na odstúpenie ministra bolo už viacero.
Podľa Júliusa Jakaba (Hnutie Slovensko - Za ľudí) sa Kamenický stal najneschopnejším ministrom financií v histórii SR. „Minister financií Kamenický spolu s (premiérom) Róbertom Ficom rozdrancovali rozpočet, na ľudí priviedli dražobu a chudobu, ale nikde Slovenskú republiku nedostali, akurát tak na koniec všetkých rebríčkov. A preto je absolútne jasné, že minister Kamenický už dávno na svojej pozícii nemá čo hľadať,“ dodal opozičný poslanec.
„Verejné financie pod taktovkou ministra Kamenického vyzerajú ako studená sprcha. Keď sa pozeráte každé ráno na stav ekonomiky, tak vás až obleje pot z toho, ako minister Kamenický už dva roky ruinuje verejné financie, robí zlú rozpočtovú politiku, nevie zastaviť zadlžovanie Slovenska, vyťahuje neustále peniaze z peňaženiek ľudí, nevie dať impulz na potrebný ekonomický rast,“ vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Rastislav Krátky (KDH).
Dokazuje to podľa neho množstvo dostupných štatistík. Deficit verejných financií za súčasnej vlády ani raz neklesol pod 6 miliárd eur. Vláda mala za cieľ ušetriť 124 miliónov eur na mzdách štátnych zamestnancov, namiesto toho minula o 127 miliónov eur viac. Ďalším problémom je slabý ekonomický rast, ktorý je pod priemerom Európskej únie (EÚ). Reálne mzdy síce rastú, ale najpomalšie v regióne Vyšehradskej štvorky (V4). Opakovane sa zhoršil aj rating Slovenska, pripomenul Krátky.
„Takto si ľudia verejné financie, ich ozdravenie a naštartovanie ochladzujúcej sa ekonomiky rozhodne nepredstavujú. Občania dávajú dostatok prostriedkov do štátneho rozpočtu, minister Kamenický sa topí v peniazoch, ale nevie doručiť výsledky. Za nás sú toto dostatočné dôvody na to, aby už odišiel zo svojej stoličky a verejné financie sa mohli skutočne začať ozdravovať, nielen o tom rozprávať tak, ako to on hovorí dva roky,“ doplnil opozičný poslanec.
„Po dvoch rokoch tejto vlády a ministrovania Kamenického je slovo konsolidácia na smiech, potom ako ju neuveriteľným spôsobom zbabrali. Po 2,5 rokoch je na smiech slovné spojenie prorastové opatrenia,“ zhodnotil poslanec opozičného PS Štefan Kišš. Ocenil, že sa pod návrh na odvolanie Kamenického podpísali všetky opozičné strany. „Jednoducho verejné financie už ďalej takto nevládzu. Dnes už nemáme inú možnosť. Kamenický 2,5 roka dusí túto ekonomiku, dostal ju na okraj recesie, sľuboval, že niečo urobí, neurobil nič a stále len vyplakáva a vyhovára sa na iných,“ dodal.
„Ladislav Kamenický už dávno nemal sedieť na stoličke ministra financií. A nie preto, že by padol v nejakom odvolávaní. Nemal tam sedieť preto, pretože by vyvodil zodpovednosť voči vlastným chybám, voči vlastnej neschopnosti a odišiel by sám. Toto sa malo dávno stať,“ konštatoval Marián Viskupič (SaS) s tým, že príležitostí na odstúpenie ministra bolo už viacero.
Podľa Júliusa Jakaba (Hnutie Slovensko - Za ľudí) sa Kamenický stal najneschopnejším ministrom financií v histórii SR. „Minister financií Kamenický spolu s (premiérom) Róbertom Ficom rozdrancovali rozpočet, na ľudí priviedli dražobu a chudobu, ale nikde Slovenskú republiku nedostali, akurát tak na koniec všetkých rebríčkov. A preto je absolútne jasné, že minister Kamenický už dávno na svojej pozícii nemá čo hľadať,“ dodal opozičný poslanec.