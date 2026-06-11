< sekcia Ekonomika
Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra investícií S. Migaľa
Ďalším dôvodom na odvolanie ministra investícií sú podľa neho dotácie na digitálnu transformáciu.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. júna (TASR) - Všetky opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi (nezávislý). Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko (PS). Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Informovali o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opoziční predstavitelia. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do siedmich dní.
„Dnes podávame návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Migaľovi a som veľmi rád, že sa k našej iniciatíve pridali aj všetky opozičné strany. Minister Migaľ musí skončiť pre ten gigantický kšeft okolo portálu Slovensko.sk, kde viac ako 90 miliónov eur z vašich daní chce vyhodiť za niečo, čo už štát má, za niečo, čo štát nepotrebuje a prihrať to firmám, ktoré na portáli Slovensko.sk ryžujú už dekády,“ vyhlásil opozičný poslanec Ján Hargaš (PS).
Ďalším dôvodom na odvolanie ministra investícií sú podľa neho dotácie na digitálnu transformáciu. „Migaľ takmer 60 miliónov eur z európskych zdrojov prihráva schránkovým firmám, ktoré nemajú ani telefón, ktoré neodpovedajú na maily. A keď sa chcete presvedčiť, ako využívajú európske zdroje, tak nikoho nenájdete v mieste výkonu týchto projektov. Takýmto projektom Migaľ prihráva milióny eur, ktoré by inak mohli ísť na rozvoj infraštruktúry, ktorú na Slovensku potrebujeme,“ zhodnotil Hargaš. V neposlednom rade je podľa neho dôvodom na odvolanie aj žalostné čerpanie eurofondov.
„Jednotka neschopnosti tejto vlády je minister Migaľ a pre SR dokonca minister Migaľ predstavuje už aj bezpečnostné riziko. Opakovane sa pokúša pretlačiť kšeft za 93 miliónov eur bez súťaže vybraným dodávateľom. Ak sa to stane, tak minister Migaľ na dlhé roky zabetónuje štátne IT v rukách súkromných firiem a štát bude rukojemníkom bez možnosti nápravy,“ tvrdí opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Minister podľa nej klame verejnosť, keď tvrdí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave a preto musí zadať zákazku narýchlo, bez riadnej súťaže a v utajení. „Preto je v záujme celého štátu a bezpečnosti, aby Migaľ a jeho ľudia okamžite zo svojej pozície odišli. Ak to (premiér Robert) Fico neurobí, tak bude niesť spoluzodpovednosť za všetky škody, ktoré Migaľ napácha,“ doplnila.
Jedinou kvalifikáciou Samuela Migaľa na post ministra je to, že je rebelujúci poslanec, myslí si poslanec opozičného KDH Ján Horecký. „Poslanci KDH sú za návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi Migaľovi nie preto, že my sme v opozícii, ale pre jeho pozíciu. On nemá byť šéfom ministerstva na odloženie rebelujúcich poslancov, ale Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Ale v skutočnosti je, s prepáčením, žabou na prameni,“ konštatoval.
Rezort pod jeho vedením má za úlohu vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi, podľa Horeckého v tom však absolútne zlyháva, čo sa ukazuje aj pri čerpaní eurofondov. „Na roky 2021 až 2027 máme alokovaných 12,6 miliardy eur. K máju 2026 bolo z nich vyčerpaných 2,3 miliardy eur, čo je 18,2 % z celej alokácie. Pričom v pôsobnosti MIRRI sa čerpá najmenej, iba 8,4 %,“ vyčíslil opozičný poslanec.
Podľa Karola Galeka (SaS) minister Migaľ premenil svoj rezort na symbol chaosu a netransparentnosti. „Ako už bolo spomenuté, 93 miliónov eur má byť rozdaných pochybným firmám, ktoré sú vybrané bez transparentného procesu. Toto je naozaj čistý škandál, celé to má slúžiť na pokrytie predraženého projektu Slovensko.sk, ktorý za mňa funguje. Každý deň pracujem s týmto portálom a naozaj neviem, z čoho minister Migaľ vychádza,“ argumentoval.
Migaľ podľa opozičných predstaviteľov vadí aj zvyšku koalície. Apelovali preto aj na koaličných poslancov, aby v záujme Slovenska a jeho občanov podporili návrh na jeho odvolanie.
„Dnes podávame návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Migaľovi a som veľmi rád, že sa k našej iniciatíve pridali aj všetky opozičné strany. Minister Migaľ musí skončiť pre ten gigantický kšeft okolo portálu Slovensko.sk, kde viac ako 90 miliónov eur z vašich daní chce vyhodiť za niečo, čo už štát má, za niečo, čo štát nepotrebuje a prihrať to firmám, ktoré na portáli Slovensko.sk ryžujú už dekády,“ vyhlásil opozičný poslanec Ján Hargaš (PS).
Ďalším dôvodom na odvolanie ministra investícií sú podľa neho dotácie na digitálnu transformáciu. „Migaľ takmer 60 miliónov eur z európskych zdrojov prihráva schránkovým firmám, ktoré nemajú ani telefón, ktoré neodpovedajú na maily. A keď sa chcete presvedčiť, ako využívajú európske zdroje, tak nikoho nenájdete v mieste výkonu týchto projektov. Takýmto projektom Migaľ prihráva milióny eur, ktoré by inak mohli ísť na rozvoj infraštruktúry, ktorú na Slovensku potrebujeme,“ zhodnotil Hargaš. V neposlednom rade je podľa neho dôvodom na odvolanie aj žalostné čerpanie eurofondov.
„Jednotka neschopnosti tejto vlády je minister Migaľ a pre SR dokonca minister Migaľ predstavuje už aj bezpečnostné riziko. Opakovane sa pokúša pretlačiť kšeft za 93 miliónov eur bez súťaže vybraným dodávateľom. Ak sa to stane, tak minister Migaľ na dlhé roky zabetónuje štátne IT v rukách súkromných firiem a štát bude rukojemníkom bez možnosti nápravy,“ tvrdí opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Minister podľa nej klame verejnosť, keď tvrdí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave a preto musí zadať zákazku narýchlo, bez riadnej súťaže a v utajení. „Preto je v záujme celého štátu a bezpečnosti, aby Migaľ a jeho ľudia okamžite zo svojej pozície odišli. Ak to (premiér Robert) Fico neurobí, tak bude niesť spoluzodpovednosť za všetky škody, ktoré Migaľ napácha,“ doplnila.
Jedinou kvalifikáciou Samuela Migaľa na post ministra je to, že je rebelujúci poslanec, myslí si poslanec opozičného KDH Ján Horecký. „Poslanci KDH sú za návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi Migaľovi nie preto, že my sme v opozícii, ale pre jeho pozíciu. On nemá byť šéfom ministerstva na odloženie rebelujúcich poslancov, ale Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Ale v skutočnosti je, s prepáčením, žabou na prameni,“ konštatoval.
Rezort pod jeho vedením má za úlohu vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi, podľa Horeckého v tom však absolútne zlyháva, čo sa ukazuje aj pri čerpaní eurofondov. „Na roky 2021 až 2027 máme alokovaných 12,6 miliardy eur. K máju 2026 bolo z nich vyčerpaných 2,3 miliardy eur, čo je 18,2 % z celej alokácie. Pričom v pôsobnosti MIRRI sa čerpá najmenej, iba 8,4 %,“ vyčíslil opozičný poslanec.
Podľa Karola Galeka (SaS) minister Migaľ premenil svoj rezort na symbol chaosu a netransparentnosti. „Ako už bolo spomenuté, 93 miliónov eur má byť rozdaných pochybným firmám, ktoré sú vybrané bez transparentného procesu. Toto je naozaj čistý škandál, celé to má slúžiť na pokrytie predraženého projektu Slovensko.sk, ktorý za mňa funguje. Každý deň pracujem s týmto portálom a naozaj neviem, z čoho minister Migaľ vychádza,“ argumentoval.
Migaľ podľa opozičných predstaviteľov vadí aj zvyšku koalície. Apelovali preto aj na koaličných poslancov, aby v záujme Slovenska a jeho občanov podporili návrh na jeho odvolanie.