Opozícia podáva podnet na Ústavný súd pre prečerpávačku Málinec

Bratislava 29. mája (TASR) - V súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárňou Málinec nebola doteraz predložená žiadna analýza, ktorá by hovorila o potrebe jej výstavby. Komunikácia s dotknutými obyvateľmi je nedostatočná a postupy ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (SNS) sú neadekvátne. Zhodli sa na tom vo štvrtok na tlačovej konferencii opozičné strany SaS, PS a KDH, ktoré podávajú podnet na Ústavný súd.



„Nie je vôbec zrejmé, ako bude fungovať. Koľko pozemkov bude dotknutých, koľko nehnuteľností, domov,“ uviedla Mária Kolíková (SaS). „Treba popritom poukázať na to, že tu máme nový zákon o strategických investíciách, ktorý presadila táto vláda, a tento zákon zjednoduší proces pre vyvlastnenie ľudí, ktorí potom žijú pri takýchto dielach, ktoré sú označené za strategickú investíciu,“ zdôraznila Kolíková.



Opoziční poslanci vyjadrili podporu investíciám vo verejnom záujme, tie však musia byť podľa nich primerané a nevyhnutné. Postupy pre vyvlastnenie nie sú podľa nich v tomto prípade vhodne navrhnuté a spôsob, akým sa budú realizovať, bude neprimerane zasahovať do vlastníckych práv dotknutých ľudí. „Ústavný súd by mal jednoducho v tejto veci rozhodnúť. Mal by sa zaoberať otázkou primeranosti takéhoto rýchleho procesu pri vyvlastňovaní nehnuteľností,“ doplnila Kolíková.



Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) skritizovala prístup ministra Tarabu a nedostatočnú komunikáciu s dotknutými obyvateľmi či samosprávou. Nevhodný postoj zaujal podľa nej aj prezident SR Peter Pellegrini, ktorý vo svojom stredajšom (28. 5.) prejave v pléne Národnej rady SR tento projekt podľa jej slov v podstate podporil.



Marián Čaučík (KDH) uviedol v mene hnutia, že štát pri veľkých strategických projektoch musí rešpektovať aj ústavné práva občanov na majetok a na prirodzenú náhradu. „Sme za veľké projekty aj za umenšenie byrokracie. Ale nie takýmto spôsobom. Nie takýmto valcom, ako to robí vládna koalícia,“ skonštatoval Čaučík.