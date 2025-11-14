< sekcia Ekonomika
Opozícia podáva trestné oznámenia v súvislosti s dotáciami úradu Kmeca
Zároveň ho opätovne žiadajú, aby zverejnil všetky súvisiace informácie. Úrad naďalej pochybenia odmieta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. novembra (TASR) - Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia v súvislosti s dotačnými výzvami na výskum a vývoj Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). Zároveň ho opätovne žiadajú, aby zverejnil všetky súvisiace informácie. Úrad naďalej pochybenia odmieta.
Trestné oznámenie opozičného Progresívneho Slovenska (PS) je zamerané na tri hlavné podozrenia. Ide o podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a trestného činu podplácania neznámym páchateľom alebo páchateľmi.
„Toto sú tri základné veci, ktoré sú v tom trestnom oznámení a sú aj popísané. Je k tomu priložená aj dokumentácia a dôkazy, ktoré sa k nám dostali. O ďalších budeme informovať v najbližších dňoch, pretože naozaj je tam toho viac,“ informoval opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS).
Podozrivé bolo podľa neho prideľovanie dotácií viacerým problémovým firmám, ale aj spôsob výberu hodnotiteľov projektov a objavili sa aj podozrenia z možných úplatkov. PS podľa Hargaša disponuje anonymným podnetom pravdepodobne priamo z prostredia úradu, ktorý veľmi detailne opisuje, akým spôsobom mohol byť manipulovaný výber projektov.
Krok predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, ktorý nariadil zastaviť výzvy do ich prešetrenia, označil Hargaš za „prázdne gesto“. Poukázal na to, že už bolo podpísaných 13 zmlúv, ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Ide o projekty za takmer 65 miliónov eur. „Netvárme sa, že niečo zastavil, pretože z týchto zmlúv plynú práva a povinnosti a tieto firmy, ktoré tam sú, oprávnene čakajú, že tú dotáciu dostanú,“ upozornil poslanec.
V tejto súvislosti PS vyzýva Kmeca, aby zverejnil všetky informácie okolo problémových dotačných výziev, či už ide o zoznam hodnotiteľov projektov, zápisnicu z ich priradenia na konkrétne projekty aj samotné hodnotenia projektov. Rovnako členov komisie, ktorá hodnotila žiadosti, aj zápisnice z jej zasadnutí. „Ak toto pán podpredseda vlády Kmec nespraví, tak budeme iniciovať poslanecký prieskum,“ doplnil Hargaš.
Kmeca pre prideľovanie dotácií opätovne kritizovala aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) . Myslí si, že výzva je šitá na mieru ľudom spojeným so stranou Hlas-SD. Avizovala, že v tejto súvislosti podávajú trestné oznámenie.
Upozornila zároveň na to, že jednu z najvyšších dotácií má dostať subjekt, ktorému šéfuje asistent poslanca Michala Barteka z Hlasu-SD. „Navyše tento subjekt, ktorý je združením právnických osôb, vznikol iba tento rok, 31. januára 2025,“ spresnila. Namietala aj proces pri vyhodnocovaní. Myslí si, že prišlo k porušeniu zákona. Apelovala preto na koniec Kmeca vo funkcii.
Pri inovačných výzvach sa začne audit, pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Uviedla to v piatok štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová na stretnutí s novinármi, na ktorom boli prítomní aj predstavitelia firiem úspešných v inovačných výzvach. Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené. Sabelová opakovane kritiku o netransparentnosti odmietla.
Trestné oznámenie opozičného Progresívneho Slovenska (PS) je zamerané na tri hlavné podozrenia. Ide o podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a trestného činu podplácania neznámym páchateľom alebo páchateľmi.
„Toto sú tri základné veci, ktoré sú v tom trestnom oznámení a sú aj popísané. Je k tomu priložená aj dokumentácia a dôkazy, ktoré sa k nám dostali. O ďalších budeme informovať v najbližších dňoch, pretože naozaj je tam toho viac,“ informoval opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS).
Podozrivé bolo podľa neho prideľovanie dotácií viacerým problémovým firmám, ale aj spôsob výberu hodnotiteľov projektov a objavili sa aj podozrenia z možných úplatkov. PS podľa Hargaša disponuje anonymným podnetom pravdepodobne priamo z prostredia úradu, ktorý veľmi detailne opisuje, akým spôsobom mohol byť manipulovaný výber projektov.
Krok predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka, ktorý nariadil zastaviť výzvy do ich prešetrenia, označil Hargaš za „prázdne gesto“. Poukázal na to, že už bolo podpísaných 13 zmlúv, ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Ide o projekty za takmer 65 miliónov eur. „Netvárme sa, že niečo zastavil, pretože z týchto zmlúv plynú práva a povinnosti a tieto firmy, ktoré tam sú, oprávnene čakajú, že tú dotáciu dostanú,“ upozornil poslanec.
V tejto súvislosti PS vyzýva Kmeca, aby zverejnil všetky informácie okolo problémových dotačných výziev, či už ide o zoznam hodnotiteľov projektov, zápisnicu z ich priradenia na konkrétne projekty aj samotné hodnotenia projektov. Rovnako členov komisie, ktorá hodnotila žiadosti, aj zápisnice z jej zasadnutí. „Ak toto pán podpredseda vlády Kmec nespraví, tak budeme iniciovať poslanecký prieskum,“ doplnil Hargaš.
Kmeca pre prideľovanie dotácií opätovne kritizovala aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) . Myslí si, že výzva je šitá na mieru ľudom spojeným so stranou Hlas-SD. Avizovala, že v tejto súvislosti podávajú trestné oznámenie.
Upozornila zároveň na to, že jednu z najvyšších dotácií má dostať subjekt, ktorému šéfuje asistent poslanca Michala Barteka z Hlasu-SD. „Navyše tento subjekt, ktorý je združením právnických osôb, vznikol iba tento rok, 31. januára 2025,“ spresnila. Namietala aj proces pri vyhodnocovaní. Myslí si, že prišlo k porušeniu zákona. Apelovala preto na koniec Kmeca vo funkcii.
Pri inovačných výzvach sa začne audit, pre ďalší postup sú otvorené všetky scenáre. Uviedla to v piatok štátna tajomníčka podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Alena Sabelová na stretnutí s novinármi, na ktorom boli prítomní aj predstavitelia firiem úspešných v inovačných výzvach. Potvrdila, že zmluvy s firmami sú pozastavené. Sabelová opakovane kritiku o netransparentnosti odmietla.