Opozícia podporuje štrajk autodopravcov

Bratislava 7. januára (TASR) – Viaceré opozičné a mimoparlamentné strany podporujú štrajk autodopravcov. Považujú ho za opodstatnený a tvrdia, že rozumejú ich požiadavkám. Utorkový protest v Bratislave iniciovala Únia autodopravcov Slovenska (UNAS). Od predstaviteľov štátu očakáva konštruktívne riešenia, a to 50 % zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.



Podľa opozičného hnutia OĽaNO majú autodopravcovia na protest dôvod. Opätovne poukázalo na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o výbere mýta. Poslanec OĽaNO Ján Marosz dodal, že poplatky od vodičov nákladných vozidiel mali podľa cieľov v strategických dokumentoch ministerstva dopravy prioritne slúžiť najmä na opravu a údržbu diaľnic a výstavbu nových úsekov. "To sa nedeje a väčšinu peňazí zhltne jeho prevádzka, za ktorú platíme niekoľkonásobne viac, ako okolité štáty. Hnutie OĽaNO preto považuje mýtny systém za neefektívny, nehospodárny a neprispieva k napĺňaniu toho, na čo bol určený," zdôraznil.



Opozičná SaS tvrdí, že na zhoršujúce sa podnikateľské prostredie v sektore cestnej dopravy upozorňuje dlhodobo. Zaviazala sa, že ak bude súčasťou novej vlády, zmení smerovanie výnosov z mýtneho systému. Súhlasí aj s požiadavkou autodopravcov, aby bola znížená daň z motorových aj nemotorových vozidiel, ak vozidlá platia mýto, na minimum podľa Európskej únie. "Mýto sa zavádzalo preto, aby poplatky boli adresné na strane platiteľa aj príjemcu. Na strane platiteľa za konkrétne odjazdenú vzdialenosť, a nie paušálom cestnej dane a diaľničnej známky. Na strane príjemcu, aby adresne dostával príjem od vozidiel, ktoré po jeho komunikácii jazdia a mal dostatok zdrojov na údržbu," povedal dopravný analytik SaS Jozef Drahovský.



Líder koalície PS-Spolu Michal Truban poznamenal, že politici vytvorili v prípade mýta neférový systém. Vyzval vládu, aby zastavila výber mýta až do vyjasnenia nezrovnalostí vyplývajúcich zo správy NKÚ. Chce tiež presadiť návrh zákona proti nevýhodným zmluvám.



S dôvodmi pre štrajk autodopravcov sa stotožňuje aj mimoparlamentná Demokratická strana. "Daňové zaťaženie autodopravcov formou cestnej dane je jedno z najvyšších v Európskej únii. Mnohí preto odchádzajú zo Slovenska a registrujú si firmy v zahraničí. Vláda tiež nebola schopná za štyri roky urobiť čokoľvek s nastavením atraktívnejšej ceny za prístup na železničnú infraštruktúru, aby tak dostala čo najviac nákladnej dopravy na železnicu," skonštatoval nezaradený poslanec a člen Demokratickej strany Miroslav Ivan. Podľa neho je potrebné zatraktívniť podnikanie v autodoprave.



V Bratislave sa v utorok uskutočnil štrajk autodopravcov, ktorý iniciovala UNAS. Stanislav Skala z únie v utorok naznačil možnosť, že autodopravcovia by okolo piatej hodiny mohli blokovať aj Oravu či Košice. "Keď sa neudejú naše požiadavky, tak sme ochotní vyhlásiť celospoločenský štrajk. Vyzývame všetkých občanov tejto krajiny, aby sa k nám pripojili," vyhlásil Skala. Zároveň kritizoval stav ciest a skutočnosť, že peniaze nejdú späť do infraštruktúry, ale súkromným spoločnostiam.



Štrajk autodopravcov je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR neopodstatnený a politicky podfarbený. Tvrdí, že s dopravcami pravidelne rokuje. Štátna tajomníčka Ministerstva financií (MF) SR Dana Meager, ktorá túto tému zastrešuje, je pripravená sa so zástupcami autodopravcov stretnúť v stredu (8. 1.). Rezort financií však poukazuje na to, že požadované zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % by znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu v sume asi 35 miliónov eur.