Opozícia naďalej kritizuje fungovanie ministerstva pôdohospodárstva

Bratislava 12. januára (TASR) - Opozícia pokračuje v kritike pomerov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Na nedostatky v štátnom podniku Lesy SR, ktorý spadá pod agrorezort, upozornili v stredu na brífingu opoziční politici Zsolt Simon, predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum, a Alojz Hlina, podpredseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba.



Drevo podľa nich predávajú ešte nezaregistrované odštepné závody Lesov SR. "Od septembra minulého roku na štátnom podniku Lesy SR vedia, že budú robiť jeho reorganizáciu. Nové odštepné závody nie sú však ani dnes zapísané v Obchodnom registri SR, ale tieto nové odštepné závody dodávajú drevo odberateľom. Myslím si, že to nie je v súlade s právnymi predpismi," upozornil Simon s tým, že je riziko, či odberatelia dreva uznajú dodávky dreva od neexistujúcich subjektov.



Upozornil zároveň, že od 1. januára 2020 podľa zákona o lesoch každý môže hospodáriť v lese až vtedy, keď je zapísaný v registri na štátnej správe a má aj odborného (lesného) hospodára. "Aj keď je to len formálna vec, štátny podnik toto nesplnil," poznamenal Simon. Toto je podľa neho fatálne zlyhanie šéfa štátneho podniku Tibora Köszeghyho.



"Pán minister Vlčan by mal pre toto odísť zo svojej funkcie, ako aj preto, lebo nedokázal vysvetliť spôsob rozdeľovania dotácií na ošípané. Dnes už je otázka politickej zodpovednosti na pleciach premiéra a rovnako aj predsedu OĽANO, že jeho nominanti sa správajú možno ešte horšie, ako sa to robilo za Roberta Fica (Smer-SD). Správajú sa 'na hulváta'," podčiarkol Simon.



Hlina upozornil aj na ďalšie pochybenie riaditeľa Lesov SR. Köszeghy podľa neho v minulosti neoprávnene odstrelil jeleňa. "Pán Köszeghy nebol v čase lovu zamestnancom podniku Lesy SR. Tzv. personálny lov môžu urobiť len zamestnanci štátnych lesov. On však vtedy nebol zamestnancom Lesov SR, bol zamestnancom MPRV, keď bol na základe mandátnej zmluvy poverený riadením štátneho podniku," uzavrel opozičný politik.



Mimoparlamentná strana Hlas–SD zase v stredu upozornila, že agrorezort vyplatil peniaze nielen rodinnej firme svojho štátneho tajomníka, čo kritizovali už v minulosti, ale aj ďalšiemu politikovi OĽANO.



"Kráľovsky si z peňazí daňových poplatníkov zarobil aj 123. kandidát OĽANO do parlamentných volieb roku 2020 Augustín Polák z Bolešova. Agrorezort mu vyplatil za vyplnenie dotazníka o chovaných sviniach 10.488 eur," priblížil Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR a člen predsedníctva strany Hlas-SD. Vyplácanie vlastných ľudí politikmi OĽANO z peňazí daňových poplatníkov je podľa neho ukážkovým príkladom korupcie.