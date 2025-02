Opozícia: Potraviny v SR nezlacneli, R. Takáč by mal byť vymenený

Bratislava 6. februára (TASR) - Ceny potravín sa na Slovensku ani po znížení sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) neznížili. Uviedli to opoziční poslanci Národnej rady SR pred budovou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Július Jakab, Veronika Remišová (obaja z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Alojz Hlina (SaS) v reakcii na tlačovú besedu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) o znížení cien potravín. Takáč by podľa Remišovej mal byť pri najbližšej rekonštrukcii vlády vymenený.



"Ceny potravín sú vysoké. Aj preto sú vysoké, lebo na Slovensku sa na poliach napríklad nepasú kravy. Dnes sa však na poliach nepasú kravy, ale vysoká raticová zver," priblížil Hlina, ktorý kritizoval skutočnosť, že Takáč zrušil 5. februára výzvu číslo 74 na pomoc agrosektoru. Bola to podľa Hlinu jediná výzva, ktorú minister Takáč dokázal vypísať.



Podľa Jakabových slov za pôsobenia súčasnej vlády vzrástli ceny potravín na Slovensku najviac spomedzi všetkých európskych krajín. "Táto vláda je neschopná, nič nezlacnelo. Je to všetko iba obrovské klamstvo súčasnej vlády," podčiarkol Jakab. Minister Takáč podľa neho podceňuje voličov, ktorí cítia v peňaženkách podvod vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorá sľubovala lacnejšie potraviny, a chodia nakupovať aj o desiatky percent lacnejšie potraviny napríklad do Poľska.



Agrominister Takáč je podľa Remišovej "ministrom vo výpredaji, v zľave, ale hlavne je ministrom po záruke". "Ak bude premiér Fico robiť rekonštrukciu vlády, tak minister pôdohospodárstva by mal byť prvý, ktorý sa poberie z tejto vlády preč. Oklamal potravinárov, oklamal farmárov a každý jeden deň klame ľudí, akí môžu byť spokojní, že nakupujú lacné potraviny," dodala Remišová.



Takáč na štvrtkovej tlačovej besede uviedol, že Slovensko nemá zďaleka najdrahšie potraviny spomedzi krajín EÚ. Potvrdzuje sa podľa neho aj to, že aj zníženie sadzby DPH na potraviny pozitívne vplýva na pokles ich cien. "Roky sme boli presvedčení, že máme drahé potraviny - jedny z najdrahších v eurozóne. No stačilo, že sa odborníci pozreli na reálne ceny priamo z pokladní v obchodoch, a realita sa ukázala. Na Slovensku sme sa razom dostali z chvosta rebríčka cien potravín takmer na jeho vrchol. Potraviny, ktoré nakupujeme, nie sú najdrahšie v eurozóne," dodal Takáč.