Opozícia poukazuje na zlé riadenie stavby Višňové

Bratislava 16. decembra (TASR) – V prípade výstavby diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala došlo k manažérskemu zlyhaniu. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO a strana SaS v súvislosti so zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorý sa týka výstavby tohto úseku.



"Na základe našich zistení sa domnievame, že pri tomto diele dochádza k trestnému činu nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi a korupcii. Preto nás neprekvapuje dnešný zásah NAKA v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v súvislosti s výstavbou tunela Višňové," poznamenal poslanec OĽaNO Ján Marosz. Dodal, že OĽaNO dlhodobo poukazuje na zlé manažovanie a korupciu pri výstavbe tunela Višňové.



Predseda SaS Richard Sulík ocenil zásah NAKA. Celú situáciu okolo tunela Višňové a skutočnosť, že stavba už rok stojí, vníma ako zlyhanie vlády, osobitne ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) a premiéra Petra Pelelgriniho (Smer-SD). "Je zrejmé, že NDS nemá zvládnuté manažérske riadenie stavieb," zdôraznil Jozef Drahovský, ktorý sa v SaS venuje oblasti dopravy.



Mimoparlamentné KDH verí, že polícia má relevantné dôvody na zásah a svoju prácu si robí zodpovedne. "Škoda len, že premiér Pellegrini a minister Érsek sa nesprávali zodpovedne. Pred rokom, keď zastavili stavbu Višňového, tvrdili, že na stavbe bude urýchlene pracovať nový dodávateľ. Realita je taká, že už rok sa na stavbe nepracuje a NDS dodnes nevypísala novú súťaž. Je veľký predpoklad, že sa nebude reálne na stavbe pracovať ďalší rok," myslí si podpredseda KDH Pavol Zajac.



Nezaradený poslanec Igor Janckulík, ktorý je zároveň členom KDH, skonštatoval, že sa zrejme našli dôvodné podozrenia na takúto akciu. Verí, že to veci posunie správnym smerom. "Problémy s nezvládnutou výstavbou tunela Višňové totiž, prirodzene, najviac znáša Žilinský kraj. Doprava, ktorá už roky mala prúdiť po tejto časti D1, sa stále deje na cestách prvej triedy, ako aj na župných cestách druhej triedy, ktoré nie sú určené a stavané na takúto intenzitu dopravy," podotkol.



NAKA od rána zasahuje v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Vykonáva zaisťovaciu akciu s názvom "Tunel", ktorá sa týka výstavby diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.