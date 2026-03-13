Opozícia: Premiér by mal podpísať list adresovaný Vladimirovi Putinovi
Premiér Fico vyzval predsedov parlamentných strán, aby pripojili svoje podpisy pod list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.
Bratislava 13. marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal podpísať list adresovaný Vladimirovi Putinovi od slovenských opozičných strán. Uviedol to v piatok na brífingu predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka spolu s parlamentným poslancom za KDH Františkom Mikloškom a podpredsedom mimoparlamentnej strany Demokrati Jurajom Šeligom. Reagovali na Ficovu výzvu, aby predsedovia parlamentných strán pripojili svoje podpisy pod list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. V ňom Fico Zelenského žiada, aby obnovil tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu.
„My opozičné strany odmietame túto manipuláciu. Navrhujme koalícii, aby spolupodpísala list, ktorý sme ako opozičné strany tu stojace dali dokopy. List bude adresovaný Vladimirovi Putinovi, pretože pôvodcom konfliktu (na Ukrajine, pozn. TASR) je Vladimir Putin. On sa rozhodol, že pošle tanky, drony a rakety na Ukrajinu. Tá krvavá vojna trvá už viac ako štyri roky. Bolo to jeho rozhodnutie, že začne bombardovať ropnú infraštruktúru na Ukrajine. Bolo to v dôsledku tohto bombardovania, čo bol poškodený ropovod Družba, a preto má dnes Slovensko problémy s dodávkami ropy,“ priblížil Šimečka.
„Ak chce Robert Fico riešiť tento problém, my sme pripravení spolupracovať, ale poďme spoločne žiadať Vladimira Putina, aby prestal bombardovať Ukrajinu a aby okamžite pristúpil na mier, o ktorom, mimochodom, hovorí Robert Fico veľmi často. Vyzývam preto koaličných predsedov, nech sa k tomuto nášmu listu pripoja,“ dodal predseda PS.
Robert Fico vládne, on musí podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského konať. „Naše podpisy na jeho alibistický list nedostane. Namiesto snahy zbaviť sa zodpovednosti a zbabelo sa skrývať za opozíciu musí Fico riešiť problémy ľudí, vysoké ceny a problémy autodopravcov. KDH nebude asistovať premiérovi pri jeho politickom divadle. Vyzývame ho, aby konečne začal normálne vládnuť a niesol za stav krajiny plnú politickú zodpovednosť alebo ak to nezvláda, nech odíde a neškodí Slovensku,“ doplnil v reakcii na Ficov list predseda KDH.
Líder opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič sa podľa svojich slov „Ficovi pokojne podpíše pod jeho demisiu“. „Robert Fico by sa už mal prestať strápňovať. Mal už XY príležitostí na to, aby vycestoval na Ukrajinu a stretol sa zoči-voči s prezidentom Zelenským. Svoj strach a neschopnosť chce teraz zakryť nejakým figovým listom v podobe listu. Jediný dokument, pod ktorý sa pokojne podpíšem spolu s Ficom, je návrh na skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády,“ doplnil Matovič.
Premiér Fico vyzval predsedov parlamentných strán, aby pripojili svoje podpisy pod list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. V ňom ho žiada, aby obnovil tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu a v prípade, že je ropovod Družba poškodený, aby umožnil inšpekčnému tímu Európskej komisie (EK) a dotknutých krajín zistiť rozsah poškodenia. Zároveň vyzval Zelenského, aby prijal ponuku EK prefinancovať prípadné opravy a ponuku Slovenska poskytnúť na tento účel opravárenské kapacity. Premiér list zverejnil na sociálnej sieti.
Premiér sa už vyjadril, že tento list podpíšu predstavitelia koaličných strán. Opozičné strany sa k tejto výzve pravdepodobne nepripoja a niektorí opoziční politici ju vopred odmietli.
