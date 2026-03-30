Opozícia: Premiér by mal zdaniť Slovnaft a peniazmi pomôcť občanom
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Šipoš tvrdí, že vláda zanedbala kľúčové opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Opozičné Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko odmietli vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podľa ktorých Európska komisia uprednostňuje Ukrajinu pred členským štátom EÚ a žiada Slovensko, aby prestalo uplatňovať dvojaké ceny motorových palív. Podľa opozičných poslancov by mal premiér v prvom rade zdaniť nadmerné zisky rafinérie Slovnaft a peniaze využiť na pomoc ľuďom, ktorých ropná kríza zasiahla najviac.
„Robert Fico by mal prestať konšpirovať a viesť mediálnu vojnu s našimi najbližšími partnermi. Ani jeho ufňukané tlačovky nezmenia nič na fakte, že dvojaké ceny nafty na pumpách sú v rozpore s európskym právom. Žaloba od Európskej komisie je logickým dôsledkom a rozumie tomu aj malé dieťa,“ uviedol poslanec za PS Štefan Kišš.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš tvrdí, že vláda zanedbala kľúčové opatrenia. „Fico mal od začiatku riešiť diverzifikáciu ropy, aby sme dnes nemuseli sledovať, či nám cez ropovod Družba niečo príde alebo nie,“ povedal.
Dodal, že premiér nemá problém kričať na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú ani sa vyhovárať na prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. „Ale zabudol na svojich kamarátov, ‚vďaka' ktorým nastala vážna situácia a problémy s ropou,“ vyhlásil. Premiér by podľa neho mal komunikovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Robert Fico by mal prestať konšpirovať a viesť mediálnu vojnu s našimi najbližšími partnermi. Ani jeho ufňukané tlačovky nezmenia nič na fakte, že dvojaké ceny nafty na pumpách sú v rozpore s európskym právom. Žaloba od Európskej komisie je logickým dôsledkom a rozumie tomu aj malé dieťa,“ uviedol poslanec za PS Štefan Kišš.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš tvrdí, že vláda zanedbala kľúčové opatrenia. „Fico mal od začiatku riešiť diverzifikáciu ropy, aby sme dnes nemuseli sledovať, či nám cez ropovod Družba niečo príde alebo nie,“ povedal.
Dodal, že premiér nemá problém kričať na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú ani sa vyhovárať na prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. „Ale zabudol na svojich kamarátov, ‚vďaka' ktorým nastala vážna situácia a problémy s ropou,“ vyhlásil. Premiér by podľa neho mal komunikovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.