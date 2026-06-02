< sekcia Ekonomika
Opozícia: Prorastové opatrenia sú slabé, pripomínajú predvolebný leták
Prichádzajú neskoro a väčšinu z nich vláda odkladá na jeseň, tvrdí opozícia.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Desiatky opatrení na podporu ekonomiky, ktoré pred utorkovým mimoriadnym zasadnutím Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartita) zverejnilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, sú podľa opozičných strán slabé, prichádzajú neskoro a väčšinu z nich vláda odkladá na jeseň. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) označilo predstavené opatrenia za predvolebný leták.
„Náš ekonomický rast sa v roku 2025 skokovo znížil a dnes potrebujeme poriadny impulz. Vláda však ponúka len drobné kozmetické zmeny a kladie si za úlohu mnohé opatrenia len analyzovať alebo preskúmať do jesene či do konca roka,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Materiál predložený na tripartitu obsahuje 38 plánovaných opatrení, ktoré majú jednotlivé rezorty pripraviť počas tohto roka, ale niektoré až vo volebnom roku 2027. Súčasťou návrhu je aj paragrafované znenie niekoľkých ďalších opatrení vrátane návrhu na zavedenie zníženej sadzby dane z elektriny pre vybrané osoby pôsobiace v zákonom vymedzených odvetviach hospodárstva.
„Zníženie ceny elektriny pre veľkých odberateľov je síce vítaným krokom, no v skutočnosti je to len kvapka v mori. Skutočným problémom je, že slovenské podniky platia jedny z najvyšších cien energií v EÚ práve pre regulačné rozhodnutia tejto vlády,“ uviedol poslanec NR SR za KDH Rastislav Krátky.
Poslanec za Progresívne Slovensko Štefan Kišš kritizoval, že vláda bude tretinu navrhovaných opatrení ešte len skúmať. „To v treťom roku vlády idete preskúmavať dosahy opatrení? Kým ekonomika je na pokraji recesie, podnikatelia ani občania už nevládzu, vy idete ešte len niečo prehodnocovať. Sú tam aj opatrenia, ktoré síce neuškodia, ale ani ničomu nepomôžu. Toto nie je skutočná pomoc,“ uviedol poslanec. Jeho kolega Ivan Štefunko (PS) zopakoval, že v prvom rade je treba zrušiť transakčnú daň, znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce a zjednodušiť daňový systém.
Ku kritike opatrení sa pridalo aj Hnutie Slovensko. Poslanec hnutia Július Jakab tiež poukázal na množstvo opatrení, ktoré sa majú iba analyzovať. Ďalšie opatrenia sú podľa neho len napravením stavu, ktorý zapríčinila súčasná koalícia. Ako príklad uviedol zrušenie povinnosti mať zverejnené oznámenie o povinnosti vystaviť doklad pri predaji tovaru či služieb.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje predstavený balík opatrení na podporu ekonomiky za veľké sklamanie pre podnikateľov, živnostníkov aj zamestnancov. Podľa SaS vláda po mesiacoch sľubov neprišla s prorastovou reformou, ale s dokumentom plným analýz, posudzovania a neurčitých zámerov, ktoré slovenskej ekonomike nepomôžu.
„Symbolom celého balíka je napríklad zjednodušenie pravidiel na výrub stromov. Je to možno drobné zníženie byrokracie, ale po mesiacoch príprav sa vláda chváli opatrením, ktoré ekonomike prakticky nijako nepomôže. Rovnako vítame možnosť podnikať od 16 rokov, pretože s podobným návrhom prišla v minulosti aj SaS,“ uviedol poslanec za SaS Marián Viskupič. Je podľa neho otázne, ako to ale pomôže firmám, ktoré sa v súčasnosti boria s vysokými daňami, odvodmi, transakčnou daňou či nedostatkom investícií.
„Náš ekonomický rast sa v roku 2025 skokovo znížil a dnes potrebujeme poriadny impulz. Vláda však ponúka len drobné kozmetické zmeny a kladie si za úlohu mnohé opatrenia len analyzovať alebo preskúmať do jesene či do konca roka,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Materiál predložený na tripartitu obsahuje 38 plánovaných opatrení, ktoré majú jednotlivé rezorty pripraviť počas tohto roka, ale niektoré až vo volebnom roku 2027. Súčasťou návrhu je aj paragrafované znenie niekoľkých ďalších opatrení vrátane návrhu na zavedenie zníženej sadzby dane z elektriny pre vybrané osoby pôsobiace v zákonom vymedzených odvetviach hospodárstva.
„Zníženie ceny elektriny pre veľkých odberateľov je síce vítaným krokom, no v skutočnosti je to len kvapka v mori. Skutočným problémom je, že slovenské podniky platia jedny z najvyšších cien energií v EÚ práve pre regulačné rozhodnutia tejto vlády,“ uviedol poslanec NR SR za KDH Rastislav Krátky.
Poslanec za Progresívne Slovensko Štefan Kišš kritizoval, že vláda bude tretinu navrhovaných opatrení ešte len skúmať. „To v treťom roku vlády idete preskúmavať dosahy opatrení? Kým ekonomika je na pokraji recesie, podnikatelia ani občania už nevládzu, vy idete ešte len niečo prehodnocovať. Sú tam aj opatrenia, ktoré síce neuškodia, ale ani ničomu nepomôžu. Toto nie je skutočná pomoc,“ uviedol poslanec. Jeho kolega Ivan Štefunko (PS) zopakoval, že v prvom rade je treba zrušiť transakčnú daň, znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce a zjednodušiť daňový systém.
Ku kritike opatrení sa pridalo aj Hnutie Slovensko. Poslanec hnutia Július Jakab tiež poukázal na množstvo opatrení, ktoré sa majú iba analyzovať. Ďalšie opatrenia sú podľa neho len napravením stavu, ktorý zapríčinila súčasná koalícia. Ako príklad uviedol zrušenie povinnosti mať zverejnené oznámenie o povinnosti vystaviť doklad pri predaji tovaru či služieb.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje predstavený balík opatrení na podporu ekonomiky za veľké sklamanie pre podnikateľov, živnostníkov aj zamestnancov. Podľa SaS vláda po mesiacoch sľubov neprišla s prorastovou reformou, ale s dokumentom plným analýz, posudzovania a neurčitých zámerov, ktoré slovenskej ekonomike nepomôžu.
„Symbolom celého balíka je napríklad zjednodušenie pravidiel na výrub stromov. Je to možno drobné zníženie byrokracie, ale po mesiacoch príprav sa vláda chváli opatrením, ktoré ekonomike prakticky nijako nepomôže. Rovnako vítame možnosť podnikať od 16 rokov, pretože s podobným návrhom prišla v minulosti aj SaS,“ uviedol poslanec za SaS Marián Viskupič. Je podľa neho otázne, ako to ale pomôže firmám, ktoré sa v súčasnosti boria s vysokými daňami, odvodmi, transakčnou daňou či nedostatkom investícií.