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Opozícia: Rozpočet 2027 by sa mal tvoriť inak, ako to robí koalícia
Štát by nemal zvyšovať dane, ale mal by šetriť na svojich výdavkoch.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Rozpočet na rok 2027 by sa mal tvoriť inak, ako to robí koalícia. Nemal by byť plný predvolebných sľubov, ale mal by podporovať rast ekonomiky a zastaviť zadlžovanie štátu. Štát by nemal zvyšovať dane, ale mal by šetriť na svojich výdavkoch. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán Sloboda a Solidarita (SaS) a Progresívne Slovensko (PS).
„Je nad slnko jasnejšie, že pri rozpočte budeme svedkami nehoráznych vydieračiek vo vnútri koalície. Robert Fico (Smer-SD) môže napokon skončiť až pri tom, že hlasovanie o rozpočte spojí s hlasovaním o dôvere vláde, aby Hlas a SNS zo strachu pred predčasnými voľbami prinútil zahlasovať,“ povedal predseda strany SaS Branislav Gröhling.
Podľa Gröhlinga už ďalšiu konsolidáciu nemôžu opäť zaplatiť občania a podnikatelia. „Ficov recept je stále rovnaký. Nestačia peniaze? Zvýšia dane. Nestačí to? Zvýšia odvody a poplatky alebo vymyslia novú daň. SaS hovorí jasne: dosť. Rozpočet musí podporovať rast ekonomiky a šetriť musí konečne štát, nie ľudia,“ zdôraznil.
Slovensko podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča nepotrebuje predvolebný rozpočet plný politických sľubov. „Potrebujeme rozpočet, ktorý prinesie zásadné škrty vo výdavkoch štátu a zároveň pomôže zdecimovanej slovenskej ekonomike. Politická odvaha koalície škrtať výdavky, obmedzovať korupciu či prijímať nepopulárne, ale extrémne potrebné opatrenia je, bohužiaľ, na bode mrazu,“ zdôraznil Viskupič.
SaS by podľa neho postupovala opačne. „My by sme nezačínali otázkou, ktorú daň ešte zvýšiť, ale kde môže štát ušetriť. Administratívny aparát štátu by sme znížili minimálne o 10 %. Zrušili by sme zbytočné štruktúry vrátane ministerstva cestovného ruchu a športu či ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v dnešnej podobe a ich nevyhnutné kompetencie presunuli pod existujúce rezorty. Sociálnu pomoc by sme nastavili adresne, aby peniaze dostávali predovšetkým tí, ktorí ich skutočne potrebujú,“ vysvetlil.
Zároveň by podľa neho SaS zaviedla jednoduché pravidlo, podľa ktorého každý nový trvalý výdavok musí byť krytý trvalou úsporou inde. „A potom musíme naštartovať ekonomiku. Okamžite zrušiť transakčnú daň, vrátiť jednoduchosť do daňového systému a zaviesť nulovú daň zo zisku, ktorý firmy reinvestujú späť do svojho rozvoja. Štát musí menej míňať a ekonomike nechať viac priestoru rásť. Potrebujeme prvý konsolidačný balíček, pri ktorom účet zaplatí štát,“ dodal Viskupič.
Koaličný postup pri tvorbe rozpočtu kritizuje aj PS. „Prioritami rozpočtu by malo byť naštartovanie ekonomiky, zastavenie rekordného dlhu a zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce tak, aby ľuďom ostalo viacej peňazí v peňaženke. Oni robia pravý opak,“ povedal poslanec PS Štefan Kišš, ktorý taktiež vyzval vládu a ministra financií, aby prijali potrebné opatrenia.
„Je nad slnko jasnejšie, že pri rozpočte budeme svedkami nehoráznych vydieračiek vo vnútri koalície. Robert Fico (Smer-SD) môže napokon skončiť až pri tom, že hlasovanie o rozpočte spojí s hlasovaním o dôvere vláde, aby Hlas a SNS zo strachu pred predčasnými voľbami prinútil zahlasovať,“ povedal predseda strany SaS Branislav Gröhling.
Podľa Gröhlinga už ďalšiu konsolidáciu nemôžu opäť zaplatiť občania a podnikatelia. „Ficov recept je stále rovnaký. Nestačia peniaze? Zvýšia dane. Nestačí to? Zvýšia odvody a poplatky alebo vymyslia novú daň. SaS hovorí jasne: dosť. Rozpočet musí podporovať rast ekonomiky a šetriť musí konečne štát, nie ľudia,“ zdôraznil.
Slovensko podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča nepotrebuje predvolebný rozpočet plný politických sľubov. „Potrebujeme rozpočet, ktorý prinesie zásadné škrty vo výdavkoch štátu a zároveň pomôže zdecimovanej slovenskej ekonomike. Politická odvaha koalície škrtať výdavky, obmedzovať korupciu či prijímať nepopulárne, ale extrémne potrebné opatrenia je, bohužiaľ, na bode mrazu,“ zdôraznil Viskupič.
SaS by podľa neho postupovala opačne. „My by sme nezačínali otázkou, ktorú daň ešte zvýšiť, ale kde môže štát ušetriť. Administratívny aparát štátu by sme znížili minimálne o 10 %. Zrušili by sme zbytočné štruktúry vrátane ministerstva cestovného ruchu a športu či ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v dnešnej podobe a ich nevyhnutné kompetencie presunuli pod existujúce rezorty. Sociálnu pomoc by sme nastavili adresne, aby peniaze dostávali predovšetkým tí, ktorí ich skutočne potrebujú,“ vysvetlil.
Zároveň by podľa neho SaS zaviedla jednoduché pravidlo, podľa ktorého každý nový trvalý výdavok musí byť krytý trvalou úsporou inde. „A potom musíme naštartovať ekonomiku. Okamžite zrušiť transakčnú daň, vrátiť jednoduchosť do daňového systému a zaviesť nulovú daň zo zisku, ktorý firmy reinvestujú späť do svojho rozvoja. Štát musí menej míňať a ekonomike nechať viac priestoru rásť. Potrebujeme prvý konsolidačný balíček, pri ktorom účet zaplatí štát,“ dodal Viskupič.
Koaličný postup pri tvorbe rozpočtu kritizuje aj PS. „Prioritami rozpočtu by malo byť naštartovanie ekonomiky, zastavenie rekordného dlhu a zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce tak, aby ľuďom ostalo viacej peňazí v peňaženke. Oni robia pravý opak,“ povedal poslanec PS Štefan Kišš, ktorý taktiež vyzval vládu a ministra financií, aby prijali potrebné opatrenia.