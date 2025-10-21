< sekcia Ekonomika
Opozícia: Rozpočet na budúci rok je nastavený zle, bude dusiť rast
Koalíciou schválený rozpočet podľa nich neozdravuje verejné financie, ožobračuje ľudí, zadlžuje krajinu a posiela Slovensko „na grécku cestu".
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Rozpočet na budúci rok je nastavený zle, bude dusiť ekonomický rast Slovenska. Uviedli to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR v reakcii na schválenie zákona o štátnom rozpočte na rok 2026, za ktorý opozícia nehlasovala. Koalíciou schválený rozpočet podľa nich neozdravuje verejné financie, ožobračuje ľudí, zadlžuje krajinu a posiela Slovensko „na grécku cestu“.
Koalícia podľa Progresívneho Slovenska (PS) schválila najhorší rozpočet v novodobej histórii Slovenska. „Ľudia z neho nič nebudú mať, opasky si uťahujú zbytočne. Na konci vládnutia po troch kolách uťahovania opaskov bude každý z nás dlžiť o 5000 eur viac ako v čase, keď koalícia nastupovala k moci. Zhruba o toľko si mesačný plat zvýšili ministri, keď sa k moci dostali. Dlh dosahuje rekordné čísla, deficit rastie a napriek tomu sa ľuďom zhoršuje životná úroveň,“ priblížil poslanec PS Štefan Kišš.
Napriek tomu, že vláda predkladá každý rok jeden konsolidačný balík za druhým, tak konsolidačné balíky dopadajú podľa KDH v prvom rade na obyvateľov, na živnostníkov, zamestnávateľov a na samosprávy. „Vláda na sebe nešetrí. Ak vidíme v treťom konsolidačnom balíku a tak isto v návrhu štátneho rozpočtu zámer šetriť na sebe, tak my to pokladáme za konsolidáciu fantómovú. Fantómovú preto, lebo nevidíme jasné kontúry, akým spôsobom vláda bude šetriť na sebe. Vidíme tam manipuláciu s číslami,“ zdôraznil poslanec za KDH Jozef Hajko.
„Sme svedkami najhoršieho rozpočtu v dejinách Slovenskej republiky postavenom na absolútne nereálnych číslach. Slovenská ekonomika je v totálnom kolapse, dražoba je najvyššia v Európskej únii a ľudia čelia chudobe najviac v histórii Slovenska. To je odkaz vlády pri tomto bankrotovom rozpočte. Milión ľudí nedokáže ušetriť ani jedno jediné euro. A rozmýšľajú, ako nakŕmia svoje rodiny a svoje deti na ďalší deň,“ doplnil Július Jakab z klubu Slovensko - Za ľudí.
Rozpočet na rok 2026 podľa strany Sloboda a solidarita (SaS) škodí každému občanovi, každému živnostníkovi a každej firme. „Rozpočet zvyšuje dane, odvody, odrádza investorov, zabíja našu konkurencieschopnosť, škodí celému Slovensku. Rozpočet je založený na nerealistických číslach, ako to hovorí aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Je založený aj na cielených klamstvách a ohýbaní ekonomickej reality,“ dodal poslanec za SaS Marián Viskupič.
Poslanci NR SR v utorok schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP.
