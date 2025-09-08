< sekcia Ekonomika
Opozícia: Rušením úradov nejde vláde o šetrenie
Podľa lídra opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča to bude pre vládu cesta, ako rozkradnúť verejné financie.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Rušenie alebo zlučovanie niektorých štátnych úradov súčasnou vládou neprinesie úsporu peňazí, ale skôr politické ovládnutie týchto inštitúcií. Uviedli to v pondelok predstavitelia viacerých opozičných strán v reakcii na vyjadrenia predsedu koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý rušenie alebo zlučovanie úradov ako súčasť konsolidačného balíka na budúci rok spomenul po pondelňajšej koaličnej rade.
Podľa lídra opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča to bude pre vládu cesta, ako rozkradnúť verejné financie. „Možno si uvedomujú, že toto sú posledné dva roky, čo sú pri hrante a tým pádom treba zrušiť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), lebo ÚVO im blokuje rozkrádanie verejných financií. Tak si vymysleli krásnu cestičku, že zlúčia ÚVO s Protimonopolným úradom (PMÚ) a čuduj sa svete, potom vznikne nová inštitúcia, ktorá potrebuje nové vedenie, nového riaditeľa a už si tam dosadia svoju figúrku, ktorá im akúkoľvek špinavosť podpíše a nebude im blokovať rozkrádanie republiky,“ vyhlásil na tlačovej konferencii.
Podobný názor má aj podpredsedníčka opozičnej SaS Mária Kolíková. Vláda podľa nej už viacerými krokmi ukázala, že nechce šetriť na sebe. „Preto nemôžem uveriť tomu, keď mi tu hovoria o tom, že idú nejaké inštitúcie spájať, to nemá za cieľ určite žiadny konsolidačný účinok. Za cieľ to má politicky ovplyvniť tú inštitúciu,“ predpokladá. Ak by sa pripravovala zásadná a dobrá reforma štátnych inštitúcií, už by podľa nej o tom všetci dávno vedeli a na tieto zmeny sa pripravovali.
