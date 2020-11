Opozícia sa naďalej sporí s vládou o zrušenie bankového odvodu

Bratislava 4. novembra (TASR) - Opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) kritizoval opäť vládu za to, že od budúceho roka sa má úplne zrušiť bankový odvod na Slovensku. Koalícia však upozorňuje na to, že odvod mal byť od budúceho roka nulový, ale bývalá vláda ho tesne pred voľbami ešte zdvojnásobila. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) uviedol, že bývalá vláda predložila návrh rozpočtu s viacerými nekrytými výdavkami.



Kamenický v pléne opäť tvrdil, že bankám sa darí a vláda nepomáha počas krízy ľuďom dostatočne. "Keď je tak bankám zle, tak sa pýtam, prečo im každý rok stúpal zisk napriek bankovému odvodu?" uviedol v pléne Kamenický, ktorý je zvedavý, aká bude výška opravných položiek, ktoré banky tvoria z dôvodu koronakrízy. Očakáva, že napriek nim bude zisk sektora vysoký. "Uvidíme, ako to dopadne. Nebudem prekvapený, ak skrachuje gastrosektor, hotely, cestovný ruch, malí podnikatelia, ale banky budú mať napriek tomu enormné zisky," tvrdí Kamenický.



Koaličný poslanec SaS Marián Viskupič upozornil, že v budúcom roku pôvodne ani nemal už byť. "Pre rok 2021 mal byť nula, toto bolo prijaté a platné a tesne pred voľbami predchádzajúca koalícia pretlačila jeho zvýšenie na 0,4 %," vyčíslil Viskupič. V súvislosti s tvorením opravných položiek Viskupič povedal, že banky sa správajú zodpovedne. "Banky sú chrbtovou kosťou ekonomiky, ak chceme túto krízu úspešne zvládnuť, tak ich potrebujeme v čo najlepšej kondícii," myslí si Viskupič. Kamenický mu na to opäť oponoval, že ľudia trpia, ale zisky bánk sú veľmi "komfortné". "Slovenské banky problémy nemajú, tie majú obyčajní ľudia. Ja vám to neberiem, potrebujeme finančnú stabilitu, ale banky sú zdravé až tak, že to ľuďom kole oči," tvrdí Kamenický.



Podľa ministra financií to, že si bývalá vláda nakreslila do rozpočtu bankový odvod, bola ilúzia. "Vy ste naozaj schopný klamať ľudí do očí, viesť ich do záhuby. Vy tu začnete vypočítavať cifry z bankového odvodu. Vy dobre viete, že to, že ste si nakreslili do rozpočtu bankový odvod na rok 2021 až 2022, je čistá ilúzia. Vy veľmi dobre poznáte okolnosti, za ktorých ste si toto kreslili. Vy dobre viete, ako vám Andrej Danko (SNS) 'sfúkol' 100 miliónov eur daň z cigariet, ktoré ste potrebovali na to, aby ste zostavili rozpočet," povedal Heger. Upozornil tiež na to, že bývalá vláda predkladala rozpočet s nekrytými výdavkami. Napríklad, rozpočet podľa jeho slov nepočítal s oddlžovaním nemocníc, 13. dôchodkami ani so 100 miliónmi do správneho fondu Sociálnej poisťovne. "V bankách majú ľudia svoje príjmy, vy, keď položíte bankový sektor, tak položíte ľudí. Majte súdnosť pán Kamenický," vyhlásil Heger.