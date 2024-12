Opozícia: Schválený rozpočet je jedným z najhorších v histórii SR

Bratislava 3. decembra (TASR) - Schválený zákon o štátnom rozpočte na budúci rok je jedným z najhorších rozpočtov v histórii Slovenska. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Marián Viskupič. Vláda podľa poslanca NR SR za hnutie Slovensko Júliusa Jakaba rekordne zadlžuje ľudí a ťahá ich "gréckou cestou".



"Je to podľa mňa jeden z najhorších rozpočtov v histórii Slovenska. Dáva presne to, čo Slovensko nepotrebuje - zvyšovanie odvodov, daní, nové dane a presne to, čo by Slovensko potrebovalo, teda znižovanie byrokracie, znižovanie výdavkov, nič také tam nie je. Práve naopak, výdavky rozpočtu sa ešte výrazne zvyšujú. Tento rozpočet spravil či z ľudí, či z firiem, či zo živnostníkov len dojné kravy," uviedol Viskupič.



Dodal, že štát chce zvýšiť svoje príjmy do rozpočtu o vyše 20 % v priebehu jedného roka, čo je neakceptovateľné. Vláda tým podľa Viskupiča dokazuje, že si neváži ľudí, firmy a tvorcov hodnôt. "Považuje ich len za tých, ktorí majú platiť a platiť a vláda na sebe vôbec nešetrí," dodal.



"Papalášsky rozpočet, kde sebe zvyšujú platy a ľuďom dane, je schválený. Schvaľujú si amnestie, platy, doživotné renty, kupujú súkromné 'tryskáče' a na ľudí kašlú. Pritom ich rekordne zadlžujú a ťahajú gréckou cestou," povedal Jakab.