Opozícia: Smer škodí poľnohospodárom a ignoruje problémy rezortu

Bratislava 20. mája (TASR) – Zavedenie transakčnej dane, ktorá zaťažuje aj poľnohospodárov a využitie dotácií z eurofondov ešte z rokov 2015 – 2016. To sú najčastejšie dôvody kritiky opozičných strán voči súčasnému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Opoziční poslanci tak reagovali na utorkovú tlačovú konferenciu premiéra Roberta Fica a ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (obaja Smer-SD).



Robert Fico sa dnes zabudol pochváliť všetkými zlyhaniami, ktoré komplikujú životy farmárom, vyhlásil podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) a člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ivan Štefunko.



Transakčná daň podľa Štefunka zároveň berie farmárom prostriedky na ďalšie investície – nemôžu si dovoliť rozširovať výrobu. „Navyše, minister pôdohospodárstva Richard Takáč od začiatku nového obdobia čerpania nevyhlásil ani jednu výzvu na zvýšenie konkurencieschopnosti,“ zdôraznil Štefunko.



Poslanec PS Ján Hargaš dodal, že rokoch 2015 až 2016 jednofarebná vláda Smeru rozdala milióny eur z dotácií PPA na ubytovacie zariadenia. „Vznikli z toho haciendy a vily pre vyvolených. Koalícia dnes robí všetko preto, aby problém ututlala. Zmarili už dva pokusy o poslanecký prieskum a minister Takáč uteká pred našimi otázkami. Zjavne sa boja, čo by poslanecký prieskum odhalil,“ myslí si Hargaš.



Rastislav Krátky z opozičného poslaneckého klubu hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ pôsobenie ministra Takáča hodnotí ako jedno z najslabších. „Napriek tomu, že minister má k dispozícii stovky miliónov z eurofondov, nevypisuje strategické výzvy. Dokonca aj tú, ktorú vypísal, neskôr zrušil. Prepadlo už 32 miliónov eur a hrozí, že na konci roka prepadnú stovky miliónov,“ uviedol Krátky. Nepáči sa mu ani avizované spustenie portálu Farmár. Financie vyčlenené na tento portál mali byť podľa neho radšej investované do štátnej veterinárnej správy, ktorá je dlhodobo podfinancovaná.