Opozícia: Transakčná daň sa najviac dotkne neziskových organizácií

Bratislava 2. októbra (TASR) - Nová transakčná daň, ktorá je súčasťou konsolidačného balíčka, sa najviac dotkne neziskových organizácií a charít, ktoré prídu jej zavedením o nemalú časť peňazí. Upozornila na to na stredajšej tlačovej konferencii nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková spolu s poslancom za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojzom Hlinom.



"Nová transakčná daň, ktorá má byť zavedená od budúceho roka, výrazným spôsobom zasiahne práve tretí sektor, teda neziskový. Keď sa napríklad nejaká firma rozhodne darovať charite alebo dobrovoľníckej organizácii peniaze, tak už pri tom prevode prichádza s transakčnou daňou organizácia o časť peňazí," uviedla Holečková.



Doplnila, že pre transakčnú daň stratí napríklad bezpečný ženský domov miesto pre jednu týranú ženu a dieťa. Domovy nebudú môcť poskytovať služby týraným ženám a deťom do takej miery ako v súčasnosti, keďže nová transakčná daň ich bude stáť 10.000 eur.



Opozičné strany už predstavili vláde pozmeňovací návrh, ktorý by z transakčnej dane vyradil neziskové organizácie, avšak podľa Hlinu a Holečkovej bol Ministerstvom financií (MF) SR zamietnutý.



"Ministerstvo financií sa rozhodlo, že tento návrh neprejde v parlamente a transakčná daň zostane v podobe, ako nám bola predstavená. Pán minister (financií, poznámka TASR) Kamenický (Smer-SD) hovorí o tom, že by mohlo prísť k refundácii transakčnej dane pre vybrané organizácie," priblížila Holečková.



Doplnila, že je veľmi otázne, kto bude rozhodovať o tom, ktoré organizácie z neziskového sektoru nebudú musieť platiť transakčnú daň, respektíve im bude refundovaná. Ide podľa nej o rozdeľovanie spoločnosti, kde by sa určovalo, ktoré neziskové organizácie sú dobré a zlé. Rovnaký postoj zastáva aj Hlina, ktorý vníma transakčnú daň ako zlý systémový prvok.