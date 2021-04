Opozícia: V pláne obnovy absentujú mnohé oblasti

Bratislava 28. apríla (TASR) - V pláne obnovy, ktorý v stredu schválila vláda, absentujú mnohé oblasti, ako napríklad podpora pre poľnohospodárstvo, kultúru, priemysel či živnostenský stav. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičnej mimoparlamentnej strany Hlas-SD a parlamentnej strany Smer-SD. Plán obnovy bol podľa nich pripravený bez celospoločenskej diskusie.



Podľa nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR a podpredsedu strany Hlas-SD Richarda Rašiho v pláne obnovy chýbajú požiadavky od starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov, od firiem z regiónov, ale aj od odborárov či zamestnávateľov. "Plán obnovy výrazne centralizuje rozhodnutia do Bratislavy a neprihliada na potreby regiónov, ktoré vláda obišla tým, že plán obnovy nevznikal zdola," povedal Raši.



"Plán obnovy z dielne Eduarda Hegera (OĽANO) vnímame ako premárnenú historickú príležitosť pre Slovensko. Mohol byť oveľa lepší, ak by predseda vlády Heger politickú aroganciu nahradil počúvaním a spoluprácou. Odignoroval tým jednu z hlavných podmienok Bruselu, a to aby diskusia bola čo najširšia a bola výsledkom čo najširšieho celospoločenského konsenzu," podčiarkol Raši.



Upozornil zároveň, že nezaradení poslanci zo strany Hlas-SD chceli o pláne obnovy diskutovať v Národnej rade (NR) SR. "Boli sme odignorovaní a teraz, keď je plán obnovy schválený a bude poslaný do Bruselu, až teraz sa na výboroch (v NR SR) o ňom otvorí diskusia. Úplne zbytočne, keďže žiadna zmena v pláne nebude už možná," poznamenal podpredseda Hlasu-SD.



"Kde sa v pláne obnovy nájdu napríklad poľnohospodári, kde sa tam rieši potravinová bezpečnosť? Oznamujem pánovi ministrovi (pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánovi) Mičovskému (OĽANO), že by mal odstúpiť, ako sľuboval, lebo v pláne obnovy sa nič (pre jeho rezort) nenachádza," podčiarkol poslanec strany Smer-SD Ladislav Kamenický.



V pláne obnovy sa podľa Kamenického nenachádza ani priemysel, ktorý zamestnáva väčšinu ľudí. "Kde sa v pláne obnovy nájde obyčajný živnostník, ktorého pandémia koronavírusu najviac postihla? Kde sa v pláne nájde gastrosektor či cestovný ruch? To je plán, ktorý páni z vlády odovzdali Európskej komisii," uzavrel Kamenický.