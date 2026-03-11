< sekcia Ekonomika
Opozícia: Vláda ani v stredu neurobila nič s cenami pohonných látok
Po rokovaní kabinetu to vyhlásili predstavitelia viacerých opozičných strán s tým, že vláda nerieši ani iné veľké problémy ľudí.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Rokovanie vlády v stredu aj za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho a zástupcov spoločnosti Slovnaft neprinieslo pre občanov Slovenska žiadne konkrétne riešenia rastúcich cien pohonných látok. Po rokovaní kabinetu to vyhlásili predstavitelia viacerých opozičných strán s tým, že vláda nerieši ani iné veľké problémy ľudí.
„Človek by čakal, že keď sa vláda stretne na mimoriadnej schôdzi za účasti prezidenta Petra Pellegriniho, prijme rozhodnutia, ktoré pomôžu ľuďom v čase ekonomickej a sociálnej krízy. A oni prídu so samoreguláciou Slovnaftu na päť dní, a potom sa uvidí. Životné náklady rastú, investori odchádzajú zo Slovenska a ľudia sa obávajú zdražovania pohonných hmôt. Výsledok rokovania vlády je však nulový, neprijala žiadne skutočné opatrenia,“ vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.
Namiesto riešení sme podľa neho počuli iba útoky na opozíciu a reči o ruskej rope a ropovode Družba. „Premiér Fico stále tvrdí, že riešením je ruská ropa, hoci v krajinách ako Česko či Poľsko tankujú motoristi lacnejšie aj bez nej. Vláda mala dva a pol roka na to, aby pripravila Slovensko na energetickú krízu a zabezpečila alternatívne dodávky, no neurobila to a dnes svoju zodpovednosť hádže na Európsku úniu (EÚ) či Ukrajinu,“ doplnil Šimečka.
Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Július Jakab (Hnutie Slovensko - Za ľudí) pripomenul, že cena ropy v súčasnosti výrazne rastie z dôvodu vojny v Iráne, slovenská vláda však neponúkla žiadne riešenie tejto situácie. „Vidíme Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, ktoré buď zastropovali ceny palív, alebo znížili spotrebné dane. Premiér Robert Fico (Smer-SD) neurobil absolútne nič, aby si ľudia mohli vydýchnuť a aby si povedali, že na čerpacích staniciach nebudú vidieť zdraženie benzínu a nafty, že Slovenská republika a slovenská vláda ich nejakým spôsobom ochráni,“ vyhlásil.
Samoregulácia cien na najbližších päť dní, na ktorej sa dohodla vláda so Slovnaftom, neznamená podľa Jakaba „absolútne nič“. „To je ako keby chorému pacientovi lekár povedal, nech sa sám vylieči. Vláda neurobila absolútne nič, čo by ľuďom pomohlo. A keď vidíte ceny palív na Slovensku, tak je jasné, že patria medzi najvyššie spomedzi všetkých okolitých krajín,“ dodal Jakab s tým, že ľudia sa môžu ďalej obávať zdražovania benzínu a nafty.
„Fico zvolá vládu, príde aj prezident Pellegrini a výsledok je, že Slovensko požičia zo strategických rezerv 250.000 ton ropy a Slovnaft dostane päť dní na to, aby sa sám rozhodol, či bude zarábať menej. Toto nie je riadenie štátu. Toto je servis pre rafinérsku oligarchiu,“ uviedla opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Kritizovala aj prezidenta a jeho vyhlásenia po rokovaní vlády. „Prezident Pellegrini prišiel na vládu, aby vládu pochválil a zaútočil na opozíciu. Neurobil nič pre ľudí, ktorí dnes platia drahé palivá. Mohol tlačiť na vládu, aby zastropovala ceny palív, znížila spotrebnú daň alebo prinútila rafinériu znížiť marže. Neurobil nič,“ dodala Remišová.
