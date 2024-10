Opozícia: Vláda konsolidáciou podrazila ženy, celiatikov a rodiny

Bratislava 3. októbra (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková (nezaradená) hovorí, že súčasná vláda v dôsledku prijatia konsolidačného balíčka podrazila ženy a celiatikov. Kresťanská únia (KÚ) zas upozornila na to, že bez dlhodobej a efektívnej podpory rodín s deťmi bude slovenská ekonomika zabrzdená.



Holečková navrhovala, aby sa daň z pridanej hodnoty (DPH) na menštruačné pomôcky, základné potraviny a suroviny pre celiatikov znížila na päť percent. Poslanci vládnej koalície však jej návrh v rámci konsolidačného balíka nepodporili.



"Ženy si nevyberajú, či budú mať menštruáciu, jednoducho ju dostanú. Tak ako každý človek musí jesť, tak aj my ženy musíme každý mesiac riešiť túto situáciu. Rovnako na svoju chorobu nemôžu doplácať ani celiatici. Ak je totiž medzi základnými potravinami chlieb, tak tam patrí napríklad aj bezlepkový chlieb a základné bezlepkové suroviny," uviedla.



KÚ tvrdí, že vláda schválením konsolidačného balíka neodvracia bankrot Slovenska. Naopak, Slovensko bude neatraktívne nielen pre biznis a nové príležitosti, ale predovšetkým bude miestom, kde na rodinách nezáleží.



"Nie je mysliteľné, aby takéto zásadné a kľúčové opatrenia, ktoré sa bytostne dotýkajú všetkých občanov, boli prerokovávané v časovom i mentálnom strese a chaose bez toho, aby boli do konsolidačného balíčka implementované rozumné návrhy, ktoré financie reálne skonsolidujú, nie zdevalvujú," podotkla KÚ.