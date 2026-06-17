< sekcia Ekonomika
Opozícia: Vláda musí bezodkladne požiadať parlament o dôveru
Podľa opozičného KDH je rozhodnutie ÚS SR jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. júna (TASR) - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) musí bezodkladne požiadať Národnú radu (NR) SR o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh. Uviedli to opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), KDH a Hnutie Slovensko v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, podľa ktorého mala vláda bez zbytočného odkladu požiadať NR SR o vyslovenie dôvery po prekročení sankčných pásiem dlhovej brzdy.
„Dnes nám Ústavný súd dal za pravdu. Fico a jeho vláda sa už nemajú na čo vyhovárať. Každý ďalší deň, každú ďalšiu hodinu, počas ktorej nepodá návrh na vyslovenie dôvery, koná protiústavne. Majú to čierne na bielom. Ak okamžite nepožiadajú o dôveru, bude to pohŕdanie ústavou a Ústavným súdom zo strany Ficovej vlády. Z parlamentu sme na to zvyknutí, vidíme to dennodenne. Ale málokedy je to takto zrejmé,“ uviedol na brífingu predseda PS Michal Šimečka.
„Vyzývam ich, aby okamžite priniesli do parlamentu návrh na vyslovenie dôvery a zosúladili stav s výkladom Ústavného súdu. Nie že to zase odkopnú na september. My si na to počkáme, čas máme. Oni už nie,“ zdôraznil líder PS.
Aj podľa opozičného KDH je rozhodnutie ÚS SR jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií. Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že postoj vládnej koalície k najvyšším právnym normám štátu je neakceptovateľný a arogantný. „Ústavný súd nám dal za pravdu. Vláda musí bezodkladne požiadať parlament o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh. Namiesto toho, aby kabinet konal, túto svoju povinnosť arogantne a protiprávne odkladá už od novembra minulého roka. Kresťanskodemokratické hnutie dlhodobo varuje, že táto koalícia ženie Slovensko na grécku cestu a absolútne nezvláda hospodárenie štátu,“ vyhlásil Karas.
KDH preto dôrazne vyzýva vládu Roberta Fica, aby okamžite prestala pohŕdať právnym štátom, ústavou a rozhodnutiami najvyššej súdnej inštancie. Kresťanskí demokrati žiadajú, aby kabinet prestal definitívne kľučkovať, bezodkladne predstúpil pred poslancov parlamentu a požiadal o vyslovenie dôvery.
„Robert Fico musí niesť zodpovednosť za obrovské zadlženie Slovenska, ktoré spôsobil, a nemôže sa vyhýbať ústavnému zákonu. Urobil si z ústavy trhací kalendár, no Ústavný súd jasne rozhodol, že musí prísť do parlamentu a požiadať o dôveru tak, ako mu káže ústava. Robert Fico sa tomu doteraz vyhýbal, pretože sa obáva tlaku vlastných koaličných partnerov. Teraz však bude musieť predstúpiť pred parlament a čeliť hlasovaniu o dôvere,“ dodal opozičný poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab.
Aj opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) víta rozhodnutie ÚS SR. „Sme veľmi radi, že Ústavný súd SR potvrdil to, čo hovoríme od úplného začiatku. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti jasne prikazuje vláde požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Ak vláda nebola ochotná rešpektovať samotný zákon, verím, že bude rešpektovať aspoň rozhodnutie Ústavného súdu SR a bezodkladne doručí žiadosť o vyslovenie dôvery do Národnej rady SR,“ doplnil podpredseda SaS Marián Viskupič.
Z výkladu ÚS SR k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti vyplýva, že vláda SR musí požiadať poslancov NR SR o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Súd vo svojom výklade poukázal, že formulácia „bez zbytočného odkladu“ znamená „okamžité aktívne konanie vlády Slovenskej republiky smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda Slovenskej republiky povinná sa riadiť, bez prvkov neodôvodnenej nečinnosti“.
„Dnes nám Ústavný súd dal za pravdu. Fico a jeho vláda sa už nemajú na čo vyhovárať. Každý ďalší deň, každú ďalšiu hodinu, počas ktorej nepodá návrh na vyslovenie dôvery, koná protiústavne. Majú to čierne na bielom. Ak okamžite nepožiadajú o dôveru, bude to pohŕdanie ústavou a Ústavným súdom zo strany Ficovej vlády. Z parlamentu sme na to zvyknutí, vidíme to dennodenne. Ale málokedy je to takto zrejmé,“ uviedol na brífingu predseda PS Michal Šimečka.
„Vyzývam ich, aby okamžite priniesli do parlamentu návrh na vyslovenie dôvery a zosúladili stav s výkladom Ústavného súdu. Nie že to zase odkopnú na september. My si na to počkáme, čas máme. Oni už nie,“ zdôraznil líder PS.
Aj podľa opozičného KDH je rozhodnutie ÚS SR jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií. Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že postoj vládnej koalície k najvyšším právnym normám štátu je neakceptovateľný a arogantný. „Ústavný súd nám dal za pravdu. Vláda musí bezodkladne požiadať parlament o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh. Namiesto toho, aby kabinet konal, túto svoju povinnosť arogantne a protiprávne odkladá už od novembra minulého roka. Kresťanskodemokratické hnutie dlhodobo varuje, že táto koalícia ženie Slovensko na grécku cestu a absolútne nezvláda hospodárenie štátu,“ vyhlásil Karas.
KDH preto dôrazne vyzýva vládu Roberta Fica, aby okamžite prestala pohŕdať právnym štátom, ústavou a rozhodnutiami najvyššej súdnej inštancie. Kresťanskí demokrati žiadajú, aby kabinet prestal definitívne kľučkovať, bezodkladne predstúpil pred poslancov parlamentu a požiadal o vyslovenie dôvery.
„Robert Fico musí niesť zodpovednosť za obrovské zadlženie Slovenska, ktoré spôsobil, a nemôže sa vyhýbať ústavnému zákonu. Urobil si z ústavy trhací kalendár, no Ústavný súd jasne rozhodol, že musí prísť do parlamentu a požiadať o dôveru tak, ako mu káže ústava. Robert Fico sa tomu doteraz vyhýbal, pretože sa obáva tlaku vlastných koaličných partnerov. Teraz však bude musieť predstúpiť pred parlament a čeliť hlasovaniu o dôvere,“ dodal opozičný poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab.
Aj opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) víta rozhodnutie ÚS SR. „Sme veľmi radi, že Ústavný súd SR potvrdil to, čo hovoríme od úplného začiatku. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti jasne prikazuje vláde požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Ak vláda nebola ochotná rešpektovať samotný zákon, verím, že bude rešpektovať aspoň rozhodnutie Ústavného súdu SR a bezodkladne doručí žiadosť o vyslovenie dôvery do Národnej rady SR,“ doplnil podpredseda SaS Marián Viskupič.
Z výkladu ÚS SR k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti vyplýva, že vláda SR musí požiadať poslancov NR SR o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Súd vo svojom výklade poukázal, že formulácia „bez zbytočného odkladu“ znamená „okamžité aktívne konanie vlády Slovenskej republiky smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda Slovenskej republiky povinná sa riadiť, bez prvkov neodôvodnenej nečinnosti“.