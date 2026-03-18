Opozícia: Vláda nevie nájsť systémové riešenie cien pohonných látok
Líder hnutia Igor Matovič poukázal na technické absurdity v prijatom nariadení vlády, ktoré obmedzuje tankovanie pre nákladnú dopravu.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Snaha vlády o riešenie krízy okolo rastúcich cien ropy vo svete a pohonných látok na Slovensku je nedostatočná a namiesto systémových riešení prináša iba chaotické opatrenia. Uviedli to po stredajšom rokovaní kabinetu viaceré opozičné strany.
„Robert Fico ukazuje iba svoju neschopnosť. Dozvedeli sme sa iba, ako sa cena benzínu a nafty bude zvyšovať pre ľudí, ktorí nie sú Slováci alebo chodia tankovať zo zahraničia. Ale čo sa týka Slovákov, o tom sme sa nedozvedeli absolútne nič. Bola to opäť nadpráca pre Slovnaft a maďarskú spoločnosť MOL,“ uviedol na tlačovej konferencii opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Július Jakab (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Líder hnutia Igor Matovič poukázal na technické absurdity v prijatom nariadení vlády, ktoré obmedzuje tankovanie pre nákladnú dopravu. Limit 400 eur na jedno tankovanie považuje za odtrhnutý od reality. „Priemerný kamión potrebuje natankovať približne 1000 litrov, čo pri dnešných cenách stojí 1500 až 1600 eur. Robert Fico týmto uznesením odkázal kamionistom, že ak chcú vyviezť tovar zo Slovenska, musia obehnúť štyri rôzne čerpacie stanice, aby vôbec naplnili nádrž,“ vyčíslil. Navyše, kým súkromní prepravcovia budú čeliť obmedzeniam, štátny aparát si podľa opozičného hnutia udelil výnimky.
„Robert Fico znovu ukázal svoju bezradnosť. Jeho riešenie ropnej krízy je nereálne a v skutočnosti poukazuje na jeho dlhodobé zlyhania,“ uviedol vo svojom stanovisku podpredseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Štefunko.
Viacnásobný premiér podľa neho v posledných 20 rokoch stavil všetko na ropu z Ruska a jeho vinou je SR veľmi citlivá na krízy. Odmietal diverzifikovať zdroje energií napriek tomu, že ropa k nám tečie cez vojnovú zónu a lobuje iba za ruské záujmy, myslí si Štefunko. „Výsledok je rovnaký ako pri konsolidácii. Na zlyhanie premiéra a celej vlády doplatia občania, ktorým sa zatvoria niektoré pumpy a nebudú si môcť natankovať do zásoby,“ dodal.
Ako po rokovaní kabinetu uviedol premiér Robert Fico, vláda prijala nariadenie, ktorým na nasledujúcich 30 dní obmedzila objem nafty, ktorý bude možné natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku. Dočasne tiež obmedzuje vývoz nafty z územia SR. Zároveň bude na čerpacích staniciach platiť pre všetky vozidlá registrované mimo územia SR osobitná cena motorovej nafty, stanovená ako priemer cien za Rakúsko, Česko a Poľsko.
