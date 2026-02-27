< sekcia Ekonomika
Opozícia: Vláda politicky zodpovedá za možný odchod Samsungu z Galanty
Odchod spoločnosti Samsung z Galanty by bol podľa predsedu PS Michala Šimečku obrovskou ľudskou aj ekonomickou tragédiou pre Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Vláda SR nesie podľa opozície politickú zodpovednosť za prípadné zatvorenie závodu na výrobu televízorov v Galante. Odchod spoločnosti Samsung z Galanty by bol podľa predsedu PS Michala Šimečku obrovskou ľudskou aj ekonomickou tragédiou pre Slovensko. Podľa KDH ide o priamy dôsledok zhoršujúceho sa podnikateľského prostredia.
„Podľa našich informácií už spoločnosť kontaktovala svojich dodávateľov s tým, že končí. Ak sa tieto informácie potvrdia, pôjde o mimoriadne vážnu situáciu pre celý región aj pre slovenskú ekonomiku,“ zdôraznil Šimečka. Zároveň položil otázky, či sa predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) stretol s predstaviteľmi Samsungu a či sa snažil odvrátiť túto hrozbu.
Predseda KDH Milan Majerský hovorí o zlyhaní súčasného vládneho kabinetu. Podpredseda KDH Viliam Karas označil informácie o možnom odchode Samsungu za tvrdé vysvedčenie hospodárskej politiky vlády. „Keď z krajiny po štvrťstoročí odchádza najväčší elektrotechnický výrobca, nejde o náhodu. Ide o dôsledok zlých rozhodnutí,“ zdôraznil.
Aj podľa poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (Slovensko - Za ľudí) ide o zlú správu pre Slovensko. „Ide o dokonalú ilustráciu toho, ako si Fico predstavuje podporu podnikateľského prostredia - významné firmy s pridanou hodnotou vyháňa zo Slovenska,“ podotkla.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) hovoril na piatkovej predpoludňajšej tlačovej konferencii o tom, že Samsung uvažuje o prehodnotení výrobných kapacít vo svojich fabrikách. Vo výrobnom závode Samsungu v Galante pracuje podľa predsedu vlády približne 750 zamestnancov. Zámer spoločnosti zredukovať počet podnikov i pracovných miest potvrdil aj Odborový zväz KOVO.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia otvorila v Galante výrobný závod v júli 2003. Neskôr pribudlo aj logisticko-distribučné centrum v obci Gáň. Na prelome rokov 2007 a 2008 otvorila juhokórejská spoločnosť aj výrobný závod v priemyselnom parku Voderady. V roku 2018 rozhodla o jeho zatvorení.
„Podľa našich informácií už spoločnosť kontaktovala svojich dodávateľov s tým, že končí. Ak sa tieto informácie potvrdia, pôjde o mimoriadne vážnu situáciu pre celý región aj pre slovenskú ekonomiku,“ zdôraznil Šimečka. Zároveň položil otázky, či sa predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) stretol s predstaviteľmi Samsungu a či sa snažil odvrátiť túto hrozbu.
Predseda KDH Milan Majerský hovorí o zlyhaní súčasného vládneho kabinetu. Podpredseda KDH Viliam Karas označil informácie o možnom odchode Samsungu za tvrdé vysvedčenie hospodárskej politiky vlády. „Keď z krajiny po štvrťstoročí odchádza najväčší elektrotechnický výrobca, nejde o náhodu. Ide o dôsledok zlých rozhodnutí,“ zdôraznil.
Aj podľa poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (Slovensko - Za ľudí) ide o zlú správu pre Slovensko. „Ide o dokonalú ilustráciu toho, ako si Fico predstavuje podporu podnikateľského prostredia - významné firmy s pridanou hodnotou vyháňa zo Slovenska,“ podotkla.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) hovoril na piatkovej predpoludňajšej tlačovej konferencii o tom, že Samsung uvažuje o prehodnotení výrobných kapacít vo svojich fabrikách. Vo výrobnom závode Samsungu v Galante pracuje podľa predsedu vlády približne 750 zamestnancov. Zámer spoločnosti zredukovať počet podnikov i pracovných miest potvrdil aj Odborový zväz KOVO.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia otvorila v Galante výrobný závod v júli 2003. Neskôr pribudlo aj logisticko-distribučné centrum v obci Gáň. Na prelome rokov 2007 a 2008 otvorila juhokórejská spoločnosť aj výrobný závod v priemyselnom parku Voderady. V roku 2018 rozhodla o jeho zatvorení.