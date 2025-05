Opozícia: Vláda reagovala na prešetrenie eurofondov neprimerane

Bratislava 29. mája (TASR) - Opozičné strany Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a hnutie Slovensko, Za ľudí a KÚ sa ohradili voči drsnej kritike koalície v prešetrení zneužitia eurofondov poskytnutých cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Vláda by sa namiesto obviňovania opozície mala postarať o prešetrenie situácie, aby ľudia nestratili dôveru v inštitúcie na Slovensku.



„Chceme, aby Slovenská republika bola schopná využívať eurofondy na to, aby posúvala naše mestá a obce dopredu, aby zabezpečovala vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, aby podporovala poľnohospodárov,“ uviedla europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) s tým, že v prípade prešetrenia využívania eurofondov vláda reagovala neprimerane.



KDH zdôraznilo, že je normálne, ak príde na Slovensko delegácia Európskeho parlamentu kontrolovať využívanie eurofondov, pretože sú to ich peniaze, ktoré krajine poskytli. V prvom rade by mal štát spolupracovať s európskymi inštitúciami a zabezpečiť, aby nedochádzalo k zneužitiu eurofondov. „Kauza penzióny je jasná kauza Smeru-SD. A tu by som sa trochu pozastavil, že nerozumiem naozaj až hysterickým reakciám Hlasu-SD, ktoré nazývali túto delegáciu z Európskeho parlamentu trestnou výpravou,“ doplnil opozičný poslanec za KDH Marián Čaučík, pričom táto reakcia podľa neho odkrýva podozrenia na korupčné konanie vlády.



Opozícia podľa vlastných slov opakovane žiadala o poslanecký prieskum z dôvodu podozrenia zo zneužitia prostriedkov EÚ poskytovaných cez PPA, no koalícia to vždy blokovala. Ak však vraj vláda nemá čo skrývať, tak sa nemusí ničoho obávať. Na Slovensku sú podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) veľké podozrenia z rozkrádania eurofondov, pričom z tohto dôvodu hrozí, že EÚ zastaví krajine eurofondy pre farmárov. „Pôdohospodárska platobná agentúra je najskorumpovanejšou agentúrou a plnú zodpovednosť za tento stav nesie minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) a riaditeľ PPA, ktorí by mali zo svojich funkcií odstúpiť,“ uzavrela.