Opozícia vyzvala premiéra, aby v súvislosti s Trumpovými clami konal

Bratislava 3. apríla (TASR) - Opozícia vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby v súvislosti so zavedenými 25-percentnými clami zo strany USA konal. Clami bude najviac postihnuté Slovensko, ktoré má vysoký podiel exportu áut do USA. Zároveň to ohrozí aj približne 250.000 až 300.000 miest v automobilových podnikoch a z toho 60.000 miest, ktoré sú priamo naviazané na export áut do USA. Vo štvrtok na to reagovali opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a hnutie Slovensko, Za ľudí a KÚ.



Lídri členských krajín EÚ vo štvrtok ohlásili opatrenia na pomoc automobilovému priemyslu vo svojich krajinách, avšak slovenský premiér podľa opozície mlčí. „Potrebujeme vidieť, že Robert Fico ako predseda vlády si uvedomuje tento problém. Najmä, že koná, že rokuje s automobilkami a s partnermi v Európskej únii, navrhuje opatrenia, ktorými ochráni náš automobilový priemysel a zamestnancov. Ale zároveň, že prichádza s návrhmi, ako diverzifikovať náš priemysel, aby sme boli menej zraniteľní,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka s tým, že premiér by mal oznámiť verejnosti, čo sa chystá urobiť, aby ľudia nemali obavy.



Opozičný poslanec z hnutia Slovensko Igor Matovič upozornil, že na Slovensku je ohrozených niekoľko tisíc pracovných miest, ktoré môžu v dôsledku zavedených ciel zaniknúť, a to bude mať negatívny vplyv aj na hrubý domáci produkt (HDP) krajiny. „Takmer štyri miliardy eur z HDP Slovenska ročne tvorí export automobilov do USA. A toto je dokopy smrtiaci kokteil súčasnej vlády, ktorá nič nevyrokovala,“ dodal Matovič s tým, že aktuálne nie sú známe žiadne opatrenia vlády, ktoré by chystala voči zavedeným clám.