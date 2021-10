Opozícia vyzýva na prijatie legislatívy na ochranu slovenskej pôdy

Bratislava 14. októbra (TASR) – Na Slovensku by mala byť prijatá legislatíva na ochranu slovenskej pôdy. Na zintenzívnenie konania vlády v tomto smere vyzval nezaradený poslanec Peter Pellegrini. Opozičný Smer-SD chce iniciovať zmenu Ústavy SR.



Napriek tomu, že maďarská vláda upustila od fondu na výkup pôdy, je potrebné sa začať intenzívne rozprávať o vlastníctve pôdy, tvrdí Pellegrini. Poukázal aj na to, že Ústava SR hovorí o potravinovej bezpečnosti. Ako Slovensko chráni vodu, musí podľa neho chrániť aj pôdu.



Zároveň vyzval vládu, aby predložila do parlamentu sumár zákonov, ktoré sťažia špekulatívne obchodovanie s pôdou. Ak to neurobí, návrh zákona plánujú predložiť na novembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD.



Pellegrini tiež vyzval vládu, aby vytvorila register vlastníkov pôdy a informovala, kto sú najväčší vlastníci poľnohospodárskej pôdy. "Chceme vidieť tých najväčších agrobarónov, ak to tak môžeme nazvať, ktorí slovenskú pôdu vlastnia," skonštatoval Pellegrini.



Naznačil, že Slovensko by sa malo inšpirovať krajinami, ktoré už majú podobnú legislatívu zavedenú. Spomenul napríklad zavedenie série predkupných práv. Tiež požiadal vládu, aby začala diskutovať o vytvorení registra konečných užívateľov výhod z pôdy. Podľa neho je potrebné vedieť, kto "v skutočnosti ťahá za nitky a kto nakoniec bude profitovať zo slovenskej pôdy".



Smer-SD plánuje podľa predsedu strany Roberta Fica iniciovať zmenu ústavy, ktorá bude viesť k významnejšej ochrane poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Zdôraznil, že pôda je neobnoviteľná časť národného bohatstva a tvorí časť územia Slovenska, je to teda podľa jeho slov prvok suverenity štátu. "Pojem suverenity nám umožňuje, aby sme chránili celosť územia vrátane poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy," tvrdí Fico. Jedným z obmedzujúcich opatrení je podľa neho aj potravinová bezpečnosť štátu.



Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč podotkol, že na mimoriadnej schôdzi chceli riešiť aj upravenie limitov pri nadobúdaní pôdy, predkupné právo či obmedzenie nakupovania zahraničnými vlastníkmi, ako to je napríklad v Maďarsku. "Je potrebné spraviť všetko pre to, aby sme ústavným zákonom, tak ako chránime vodu na Slovensku, aby sme chránili aj pôdu a lesy," zdôraznil.



Plénum vo štvrtok neschválilo program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval Smer-SD o ochrane pôdneho fondu. Opoziční poslanci chceli v návrhu uznesenia požiadať vládu, aby okamžite predložila na rokovanie parlamentu návrh ústavnoprávnej úpravy chrániacej poľnohospodársky a lesný pôdny fond a návrhy všetkých nevyhnutných opatrení chrániacich SR pred skupovaním pozemkov zahraničnými subjektmi vrátane iných štátov.