Pondelok 18. máj 2026
Opozícia vyzýva na zmeny v súvislosti s kontrolou v Kvetoslavove

Na snímke opozičný poslanec Michal Šimečka (PS). Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Opozičné strany SaS, KDH a Za ľudí vyzývajú vládu, aby bezodkladne zmenila zákon o evidencii tržieb a zabránila tak tomu, aby podnikatelia za chyby v pokladničných blokoch dostávali vysoké pokuty. Opozičné PS pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Strany o tom informovali na utorkových tlačových konferenciách a prostredníctvom tlačových správ.

Takzvaný Lex Langoš z dielne PS by mal podľa strany zabezpečiť, aby pri drobných chybách, ktoré vznikli z nepozornosti alebo pod návalom byrokracie, mohli podnikatelia zabezpečiť nápravu a vyhnúť sa tak pokute. Okrem toho by zákon rušil povinnosť mať oznámenie o evidencii tržieb. Tento spôsob riešenia považuje strana za systémovejší ako návrh na legislatívnu zmenu, ktorú pripravuje Finančná správa (FS).

SaS navrhuje v rámci úpravy zákona o evidencii tržieb aj ďalšie zmeny, napríklad odstránenie výnimky vydávať pokladničné bloky pre parkoviská a autoumyvárne alebo zavedenie spoluzodpovednosti pre zamestnanca, ktorý nákup nezaeviduje. Zároveň apelujú na to, aby FS bola spravodlivejšia vo výbere kontrolovaných subjektov.

Opozičné strany zároveň kritizujú, že štát „šikanuje“ malých podnikateľov a nezaujíma sa o veľké podvody. PS kvôli tomu vyzýva prezidenta FS Jozefa Kissa na odstúpenie. Strany PS, SaS, KDH, Za ľudí a Hnutie Slovensko sa tiež vyjadrili, že utorkové zastavenie kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a vrátenie pokuty 1500 eur sa deje vďaka mediálnemu tlaku, čo však podľa nich nie je systémové.
