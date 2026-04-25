Opozícia: Zníženie ratingu je potvrdenie zlej rozpočtovej politiky
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Aktuálne zníženie ratingu Slovenska agentúrou Standard & Poor´s (S&P) je potvrdením zlej rozpočtovej politiky súčasnej vlády. Zodpovedný je za to predovšetkým minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), mal by preto vyvodiť zodpovednosť a zo svojej funkcie odstúpiť. Uviedli to v reakcii predstavitelia viacerých opozičných strán.
Zníženie ratingu má reálny vplyv na životy na Slovensku, prinesie vyššie splátky štátneho dlhu, menej peňazí v rozpočte aj menej investorov, upozornil europoslanec opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Ľudovít Ódor. „Toto rozhodnutie len potvrdzuje to, čo sme už dávno hovorili, že konsolidácia napriek trom pokusom takmer vôbec neprebehla. Keď zlepšíte stav verejných financií, tak ratingové hodnotenie by malo byť lepšie, nie horšie. Preto vyzývam pána Kamenického, aby konečne urobil prvú správnu vec pre slovenskú ekonomiku a odstúpil,“ vyhlásil.
Podľa poslanca PS a člena finančného výboru parlamentu Štefana Kišša je rozhodnutie agentúry S&P „tvrdé vysvedčenie“ súčasnej vlády. „Slovensko sa prepadá v očiach investorov a dôsledky budú konkrétne - drahšie požičiavanie, vyššie náklady na dlh a menej peňazí pre ľudí. Namiesto ozdravovania verejných financií sledujeme chaos, absenciu plánu a nulové výsledky. Toto nie je náhoda, ale priamy dôsledok nezodpovedného riadenia krajiny,“ zhodnotil.
Aj podľa opozičného KDH je zníženie ratingu Slovenska agentúrou S&P mimoriadne nepriaznivou správou, ktorá odráža neschopnosť štátu efektívne ozdraviť verejné financie. „Ide o hodnotenie schopnosti štátu splácať dlh. Konsolidácia mala ozdraviť verejné financie, ale deficit po troch rokoch je stále na úrovni 6 miliárd eur a dlh stále rastie. Namiesto ozdravenia verejných financií prichádza strata dôvery. Dôveru sme stratili práve kvôli zlej rozpočtovej politike ministra financií,“ konštatoval poslanec hnutia a člen výboru pre hospodárstvo Rastislav Krátky.
KDH upozornilo, že tentoraz nejde o globálne riziká, ale o priamy dôsledok domácich zlyhaní a premrhanej šance na skutočnú konsolidáciu. „Minister Kamenický už nemôže chlácholiť verejnosť tak, ako to robil v októbri 2025 počas druhého kola konsolidácie, keď tvrdil, že riadi verejné financie zodpovedne, lebo S&P mu vtedy neznížila rating. Vysoký dlh a premrhaná šanca na ozdravenie verejných financií, to sú dôvody straty nedôvery investorov. Je to výsledok práce ministra financií Kamenického. Globálne udalosti majú na toto hodnotenie tentoraz len doplnkový, nie hlavný vplyv,“ dodal Krátky.
Ratingová agentúra S&P upravila v piatok (24. 4.) rating Slovenskej republiky o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Podľa Ministerstva financií (MF) SR ide o očakávaný krok, nakoľko doterajší rating od S&P bol až o dva stupne vyšší ako hodnotenia ostatných agentúr. Hlavným dôvodom úpravy ratingu sú podľa MF najmä negatívne externé vplyvy, ktoré brzdia slovenskú ekonomiku, ako napríklad problémy najväčších obchodných partnerov v EÚ, energetické riziká, ropná kríza či globálna neistota. Tŕňom v oku sú pre agentúru aj 13. dôchodky.
