Opozícia zvoláva mimoriadne výbory pre možné zneužívanie eurofondov

Bratislava 5. mája (TASR) - Opozičné strany zvolávajú mimoriadne výbory Národnej rady (NR) SR, ktorých cieľom je schváliť poslanecký prieskum v súvislosti s podozreniami zo zneužívania eurofondov na výstavbu luxusných súkromných zariadení. Potrebné podpisy opozičných poslancov by sa malo podariť vyzbierať najneskôr do utorka (6. 5.). Informovalo o tom v pondelok na tlačovej konferencii Progresívne Slovensko (PS).



„Tu ide o potenciálne obrovské zneužitie európskych fondov, ktoré môže viesť k rozsiahlym korekciám, prípadne aj zastaveniu eurofondov na Slovensku,“ uviedol Ján Hargaš (PS). „My preto budeme zvolávať parlamentné výbory. Jednak európsky výbor, pretože ide o používanie eurofondov, bude sa zvolávať aj poľnohospodársky výbor a na týchto výboroch budeme žiadať zvolanie poslaneckého prieskumu,“ priblížil opozičný poslanec.



Europoslanci z PS zároveň iniciovali aktivity na európskej úrovni. Európsku úniu tým žiadajú o pomoc a chcú, aby okamžite požiadala slovenské riadiace orgány a príslušné ministerstvá o vysvetlenie, ako boli tieto projekty hodnotené a či operujú podľa schválených pravidiel a plánov. „Vyzývame na začatie nezávislého vyšetrovania možného zneužitia eurofondov a rovnako navrhujeme aj zvolanie spoločného vypočúvania v europarlamente s cieľom preveriť tieto prípady, prípadne určiť potrebné systémové zmeny,“ doplnila europoslankyňa Lucia Yar (PS).



O zvolaní mimoriadneho výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie informovala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). „Je absolútne neprijateľné, že z peňazí daňových poplatníkov, slovenských aj európskych, vyrastajú haciendy pre vplyvných ľudí s väzbami na vládnych politikov,“ uviedol poslanec Alojz Hlina (SaS). „Na výbore sa ukáže, kto chce kryť rozkrádanie eurofondových zdrojov a kto má skutočný záujem situáciu vyšetriť. Nech sa každý poslanec jasne postaví - buď na stranu občanov, alebo na stranu eurofondových barónov,“ dodal.