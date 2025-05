Opozícia zvoláva mimoriadnu schôdzu NR SR pre kauzu haciend a PPA

Bratislava 30. mája (TASR) - Jediná možnosť, ktorú vidí opozícia v prípade kauzy súkromných haciend financovaných cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), je zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. O tejto téme je nutné rozprávať a zároveň treba dospieť k nejakým výsledkom. Zhodli sa v piatok na tlačovej konferencii predstavitelia strán SaS, PS a KDH.



„Dodnes sa nič nekoná. Navyše to, čoho sme svedkom tu v parlamente, keď sa snaží opozícia na to upozorňovať, zvolávať mimoriadny výbor, žiadať o kontrolu PPA, tak jednoducho koalícia nereaguje. Ešte to blokuje. Takisto sa niekoľkokrát kolegovia z výboru snažili o zvolanie poslaneckého prieskumu. Toto im nebolo umožnené, čiže jediná možnosť, ktorú vidíme, je zvolanie mimoriadnej schôdze, pretože toto je obrovský škandál,“ uviedla Martina Bajo Holečková (SaS).



Poslanec Ján Hargaš (PS) zdôraznil, že ide o obrovskú nespravodlivosť. Hargaš poukázal na stav infraštruktúry na Slovensku, na ktorého zlepšenie podľa jeho slov peniaze neboli, pričom na haciendy a súkromné vily sa financie našli. „Nielen voliči opozície, ale aj voliči koalície si konečne zaslúžia poznať odpovede na otázky, ako je toto možné, ako sa to vôbec mohlo stať. Kto je za to zodpovedný, ako sa to bude riešiť? Aj o tom má byť táto mimoriadna schôdza,“ priblížil Hargaš.



Branislav Škripek (KDH) za hnutie zdôraznil, že KDH, samozrejme, dodá podpisy na toto zvolávanie. „Pretože je to poburujúce pre každého, kto sa o tejto kauze vôbec niečo dozvedá. Aby sme sa pozerali na to, ako sa niekoľkí ľudia medzi nami obohacujú,“ skonštatoval Škripek.