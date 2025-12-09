Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opozícia zvoláva pre železničný incident mimoriadny výbor

Na archívnej snímke plénum Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Namiesto rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov by sa mala vláda konečne venovať tomu, čo je skutočne životne dôležité, uviedlo KDH.

Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Opozičné KDH spolu s Progresívnym Slovenskom (PS), stranou Sloboda a solidarita (SaS) a Hnutím Slovensko zvolávajú v súvislosti so železničným incidentom mimoriadny výbor Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uviedol to komunikačný odbor KDH.

V posledných týždňoch s veľkým znepokojením sledujeme dianie na našich železniciach. Dnešná udalosť pri Liptovskom Hrádku potvrdila, že nie je možné ďalej čakať na riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť prepravy ľudí vlakovou dopravou a nebudú sa opakovať nebezpečné situácie či dokonca zrážky vlakov,“ priblížili kresťanskí demokrati.

Namiesto rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov by sa mala vláda konečne venovať tomu, čo je skutočne životne dôležité - bezpečnosti cestovania železničnou dopravou. Mimoriadne udalosti sa množia, systém zlyháva, uviedlo KDH.

Aj preto podpredseda KDH Igor Janckulík v spolupráci s opozičnými poslancami z PS, SaS a Hnutia Slovensko zvoláva mimoriadne zasadnutie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj na utorok (16. 12.) o 13. hodine, na ktoré budú pozvaní zástupcovia ministerstva dopravy, ako aj generálni riaditelia ŽSR, Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a zástupcovia odborových združení. Riešenie tohto problému už nemožno podľa KDH ďalej odkladať.
