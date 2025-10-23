< sekcia Ekonomika
Opozíciu príjemne prekvapil postup Kotlára pri novele zákona o hazarde
Kotlár predniesol návrh na vypustenie novely zákona tesne pred hlasovaním parlamentu, podľa rokovacieho poriadku ho však musia podať tri poslanecké kluby.
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Opozíciu príjemne prekvapila žiadosť na stiahnutie novely zákona o hazardných hrách, ktorú tesne pred hlasovaním v Národnej rade (NR) SR predniesol koaličný poslanec Peter Kotlár (SNS). Uviedli to predstavitelia opozičných strán KDH, SaS a Hnutie Slovensko - Za ľudí.
„Nás to tiež prekvapilo, ale bolo to také milé prekvapenie, lebo Kotlár zožal potlesk opozície, čo by som nikdy nepovedal, ale v tejto veci zaujal správny postoj,“ povedal opozičný poslanec Milan Majerský (KDH) s tým, že zákon z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu SR odmieta rozhodnutie ľudí, ktorí si v referendách v jednotlivých obciach a mestách odsúhlasili zrušenie hazardu.
S tým súhlasil aj opozičný poslanec z SaS Marián Viskupič, pričom podľa neho by sa mala vôľa obyvateľov Slovenska rešpektovať. Pripomenul, že hazard sa nedá zakázať, ale treba ho regulovať, preto by sa mal návrh zákona stiahnuť.
Opozičný poslanec Michal Šipoš (Hnutie Slovensko - Za ľudí) zhodnotil, že minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) nasilu pretláča tento zákon, aby vyšiel v ústrety hazardu a „prestrel koberec“ všetkým kasínam a herniam, ktorým majú v najbližších dňoch končiť licencie. Ku kritike sa pridala rovnako aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí), podľa ktorej vládna koalícia nerieši problémy ľudí, ale iba problém hazardnej loby a vychádza jej v ústrety skráteným legislatívnym konaním, aby zopár firmám nenastali ekonomické škody.
Kotlár predniesol návrh na vypustenie novely zákona tesne pred hlasovaním parlamentu, podľa rokovacieho poriadku ho však musia podať tri poslanecké kluby. Opozícia mu preto deklarovala podporu. Kotlár potom návrh podal opätovne v mene klubov PS, SaS a KDH. „Neexistuje žiadny volič elektorátu žiadnej politickej strany, ktorý by súhlasil s týmto bodom,“ obhájil. Procedurálny návrh však neprešiel, nepodporilo ho dosť poslancov. Parlament krátko na to posunul novelu do druhého čítania. Rokuje sa o nej v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa teda o nej rozhodne už na aktuálnej schôdzi.
