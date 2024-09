Opozičná SaS navrhuje zníženie DPH na knihy na 5 %

Bratislava 26. septembra (TASR) - Daň z pridanej hodnoty (DPH) na knihy by sa mala znížiť na 5 %. Navrhujú to poslanci opozičnej SaS. Zároveň kritizujú zámer vlády zvýšiť zdanenie kníh od budúceho roka ich zaradením pod 23 % sadzbu DPH.



Už v súčasnosti je čitateľská gramotnosť slovenských detí na úrovni rozvojových krajín a sme na tom najhoršie v regióne, upozornila poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). Bohaté a úspešné krajiny si pritom podľa nej súvislosť medzi čítaním a úspechom dobre uvedomujú, aj preto daňové zaťaženie na knihy tlačia na minimum a investujú peniaze do verejných knižníc či podporných čitateľských programov.



"Krajiny, ktoré sa chcú takýmito bohatými a úspešnými stať, tento trend kopírujú. Čo robí naša vláda? Presný opak. Snaží sa zvýšiť daňové zaťaženie na knihy a spraviť ich ešte menej dostupnými," vyhlásila. Čitateľská gramotnosť ide podľa nej ruka v ruke s úrovňou demokracie aj ekonomickej prosperity v krajine.



Poslanec Marián Viskupič (SaS) upozornil, že knihy na Slovensku v uplynulých rokoch zdraželi aj kvôli vysokej inflácii a vyššia DPH by ich ceny ďalej zvýšila. Pritom už aj aktuálna sadzba 10 % je podľa neho druhá najvyššia z okolitých krajín. "V SaS si myslíme, že jednoznačne treba DPH na knihy znižovať, nie zvyšovať," zdôraznil s tým, že nižšia daň na knihy pomôže aj ekonomike celého tohto odvetvia.



Príslušný návrh už predložili poslanci SaS do NR SR a zaradený by mal byť na nasledujúcu schôdzu parlamentu. Vzhľadom na to, že už na aktuálnej schôdzi sa začalo rokovať o konsolidačnom balíku, ktorý obsahuje aj zmeny v DPH, Viskupič avizoval, že k nemu predložia vlastný pozmeňujúci návrh.