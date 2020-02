Opozičná SaS neplánuje znižovanie dôchodkov

Bratislava 6. februára (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vo štvrtok predstavila časť volebného programu zameranú na sociálne veci, dlhodobú starostlivosť, riešenia pre seniorov a vylúčené spoločenstvá. Predseda SaS Richard Sulík sa v tejto súvislosti ohradil voči tvrdeniam, že SaS plánuje znižovanie dôchodkov.



"Chcem sa jasne vyjadriť, že SaS neplánuje znižovať žiadne dôchodky. Neplánujeme či už ich zdaňovať, alebo uvaliť na ne odvodovú povinnosť bez toho, aby to bolo kompenzované. Výsledok našich aktivít bude, že ani jeden dôchodok neklesne ani o jeden cent," povedal Sulík. Podľa šéfa SaS šíri Jednota dôchodcov e-mail, v ktorom z takýchto zámerov SaS obviňujú. "Ohradzujem sa proti tomu, nie je to pravda, je to nehorázne klamstvo. SaS žiadne dôchodky znižovať nebude," zdôraznil Sulík.



Liberáli však podľa Jarmily Teskovej, ktorá je autorkou programu riešenia pre seniorov, chcú zmeniť dôchodkovú legislatívu. "Navrhujeme, aby zo zákona vypadla požiadavka, že ľudia budú mať nárok na minimálny dôchodok aj za obdobie, kedy boli evidovaní na úrade práce v rokoch 1990 až 2000," povedala Tesková. Zmeny SaS plánuje aj vo fungovaní Sociálnej poisťovne, ktorá by podľa nich mala vyplácať dôchodky po dosiahnutí dôchodkového veku a prijatia žiadosti okamžite, a nie až po dvoch mesiacoch. Strana by tiež chcela znížiť odmeny správcovským spoločnostiam v druhom dôchodkovom pilieri a prijať ústavný zákon o dôchodkovom systéme. V prvom pilieri chce strana zaviesť jeho fiškálnu vyrovnanosť.



Jednou z najdôležitejších úloh je podľa SaS vytvorenie funkčnej siete v oblasti starostlivosti o seniorov. Pomôcť by malo napríklad zavedenie inštitútu profesionálnej terénnej sociálnej sestry. Podľa Sulíka je dôležité aj to, aby sa opatrovateľky, ktoré v súčasnosti pracujú v Rakúsku, vrátili na Slovensko. Prilákať by ich mala napríklad rýchlo rastúca priemerná mzda, zníženie rodinných prídavkov či príspevku pri chorobe zo strany rakúskych inštitúcií. "V neposlednom rade je to konkurencia, ktorá prichádza z Rumunska," dodal Sulík.



Terénna sociálna služba chýba podľa europoslankyne za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej vo väčšine slovenských obcí. Liberáli preto budú presadzovať zrovnoprávnenie postavenia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb či zavedenie príspevku na odkázanosť. V oblasti sociálne vylúčených spoločenstiev presadzujú zámer "vzdelanie deťom a dospelým prácu".