Opozičné SaS a OĽaNO chcú uľahčiť odpojenie od centrálneho vykurovania

Bratislava 30. januára (TASR) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS ) a hnutie OĽaNO chcú v budúcom volebnom období uľahčiť odpojenie bytových domov od centrálneho vykurovania. Zmena má motivovať teplárne, aby vyrábali teplo efektívnejšie a lacnejšie. Terajšia legislatíva totiž vyžaduje, aby s odpojením od centrálneho vykurovania súhlasil súčasný dodávateľ tepla. Informovali o tom strany v tlačovej správe, ktorú vo štvrtok médiám zaslal hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky. Zástupcovia teplárenských spoločností v minulosti podobné návrhy odmietli.



Podpredseda SaS Karol Galek uviedol, že cieľom OĽaNO a SaS bude aj po voľbách odstrániť zo zákona "teplárenské nevoľníctvo", v ktorom sú ľudia v mnohých bytových domoch držaní. "Nezmyselná podmienka, že ak si chce niekto vykurovať bytovku sám, za menej peňazí a ekologickejšie, tak s tým musí súhlasiť aj súčasný dodávateľ, bola do zákona vložená za druhej vlády Smeru," upozornil Galek.



Zavedením možnosti, aby si každý mohol zvoliť taký spôsob vykurovania, aký mu najviac vyhovuje, pritom SaS a OĽaNO nechcú zlikvidovať centrálnych dodávateľov tepla, ale vytvoriť tlak na cenu, aby boli motivovaní vyrábať teplo efektívnejšie a lacnejšie. Podľa Galeka existuje na Slovensku prakticky zákaz konkurencie. "Výsledkom je, že ceny tepla na Slovensku sú vyššie ako vo Fínsku a slovenské domácnosti sú na základe údajov z Eurostatu postihnuté energetickou chudobou," uviedol Galek.



Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Eduarda Hegera vznikajú pre ľudí dobré ceny práve vďaka konkurencii. "Cena za teplo predstavuje výraznú položku v peňaženke každého človeka. Preto nám ide o to, aby mali ľudia prístup k energiám, ktoré budú za najvýhodnejšiu cenu. Nechceme, aby boli ľudia zajatcami. Chceme, aby sa jednotlivé subjekty "pobili" o zákazníka a dodávali mu kvalitné teplo za najlepšiu cenu," uviedol Heger s tým, že OĽaNO a SaS podali v tejto veci sťažnosť na Ústavný súd SR. "Zákazník musí mať možnosť slobody výberu. Sme za spravodlivosť na trhu, sme za to, aby mali ľudia prístup k teplu za čo najvýhodnejšie ceny. Pozorne budeme sledovať, ako ústavný súd rozhodne," dodal Eduard Heger.



Možnosť odpojenia sa od centrálneho vykurovania v prípade, že nový zdroj tepla je ekologický, prináša aj zimný energetický balíček EÚ. Zástupcovia teplární však súčasný stav obhajujú argumentom, že centrálne vykurovanie vďaka vyspelým technológiám a prísnej kontrole najmenej zaťažuje životné prostredie. Súčasné ceny plynu však umožňujú úspory pri odpojení od veľkých teplární a výstavbe lokálnych zdrojov tepla. Teplárne ale upozorňujú, že na rozdiel od malých zdrojov sú zaťažené platbami za emisné povolenky a ceny plynu na svetových trhoch sa po čase môžu opäť zvýšiť.