Opoziční poslanci chcú mimoriadny agrovýbor k priamym platbám

Bratislava 27. marca (TASR) - Pri aktuálnej kritickej situácii a meškajúcich priamych platbách pre slovenských poľnohospodárov je absolútne nevyhnutné, aby mimoriadne rokoval Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Sú o tom presvedčení opoziční členovia tohto výboru, ktorí v stredu podali návrh na jeho zvolanie. Uskutočniť by sa mal do siedmich dní. Apelovali pritom na koaličných členov výboru, aby "prišli do práce" a umožnili rokovanie.



Program mimoriadneho agrovýboru by mali tvoriť dva body - vysvetlenie situácie ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD) a odsúhlasenie poslaneckého prieskumu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorá má podľa opozičných poslancov veľké problémy s priamymi platbami pre poľnohospodárov.



"Naozaj treba rokovať, treba nájsť nejaké riešenie tej situácie, lebo to, čo sa deje v tom sektore, má dosah na bežný život tých ľudí. Rozprávame sa o životných tragédiách niektorých ľudí, tých malých a stredných podnikateľov, ktorí naozaj trpia a dostávajú sa do dlhovej špirály," uviedol na tlačovej konferencii v NR SR opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS).



"O nevyplatených priamych platbách zvolávame tretí výbor, už naozaj stačilo výhovoriek," vyhlásila podpredsedníčka agrovýboru Tamara Stohlová (PS). Na prvom výbore opozícia podľa nej počula len nesplnené sľuby a druhý koalícia ani neotvorila napriek tomu, že do parlamentu z celého Slovenska pricestovali farmári, ktorým ide o živobytie. "Minister musí prísť s jasným plánom, ako zabráni bankrotu ohrozených farmárov a prepadnutiu stoviek miliónov eur," doplnila.



Člen agrovýboru Marián Čaučík (KDH) pripomenul, že ešte koncom minulého roka minister pôdohospodárstva sľúbil vyplatenie priamych platieb do konca januára. Najnovšia informácia je, že budú vyplatené do 30. júna, čo je však posledný možný termín určený EÚ. "Nevieme, kde je problém, minister Takáč zahmlieva, neodpovedá na otázky. Preto zvolávame mimoriadny výbor a chceme ísť na poslanecký prieskum do PPA, aby sme sa dozvedeli, kde ten problém naozaj je," doplnil opozičný poslanec.



Aj Rastislav Krátky (hnutie Slovensko) si myslí, že riešenie problému priamych platieb trvá už veľmi dlho. "Minister sám priznal, že jeho podriadení mu nedávajú správne informácie. Dá sa povedať, že ho zavádzali, ak nie klamali. Problém nie je len technický, že systém PPA nemá nejakú funkcionalitu, ale aj personálny. Vidíme, že k ministrovi sa nedostali informácie o tomto probléme," upozornil. To je podľa neho silný dôvod na poslanecký prieskum priamo v agentúre.