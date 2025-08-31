< sekcia Ekonomika
Opoziční poslanci navrhujú zavedenie hornej hranice daňového zaťaženia
Poslanci v predloženom materiáli navrhujú aj definíciu daňového zaťaženia na účely predkladaného návrhu zákona.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Doplnenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by malo zaviesť hornú hranicu daňového zaťaženia na úrovni 37 % podielu na hrubom domácom produkte. Vysoké daňové zaťaženie má totiž negatívny dopad na podnikateľské prostredie, hospodársky rast a negatívne vplýva na konkurencieschopnosť Slovenska. Vyplýva to z návrhu zákona predloženého na rokovanie Národnej rady (NR) SR opozičnou SaS.
„Cieľom návrhu ústavného zákona je zavedenie hornej hranice daňového zaťaženia. Predstavuje to zásadný krok pre zabezpečenie hospodárskej stability, ochranu podnikateľského prostredia a podporu blahobytu občanov. Slovenská republika sa nachádza na križovatke, kde narastajúce vysoké daňové zaťaženie ohrozuje konkurencieschopnosť našej ekonomiky, odrádza investorov a znižuje motiváciu k tvorbe hodnôt,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.
Zvyšovanie daní a odvodov podľa nich nie je riešením, ale problémom. SaS uviedla, že namiesto konsolidácie výdavkov a zvyšovania efektívnosti verejnej správy vláda siaha po vreckách občanov a podnikateľov. Takáto politika podľa opozičných poslancov oslabuje podnikateľské prostredie, brzdí hospodársky rast a oberá Slovensko o potrebnú dynamiku a konkurencieschopnosť.
Strana uviedla, že v krajinách s nižšími daňovými sadzbami sa podniky častejšie rozhodujú investovať do nových projektov a technológií, čo prispieva k celkovému ekonomickému rastu. Vysoké dane ovplyvňujú aj rozhodovanie zamestnávateľov o prijímaní nových zamestnancov, čo má dlhodobý negatívny dopad na nezamestnanosť a celkovú životnú úroveň obyvateľstva, skonštatovali poslanci zo SaS.
Poslanci v predloženom materiáli navrhujú aj definíciu daňového zaťaženia na účely predkladaného návrhu zákona. Účinnosť tohto ústavného zákona navrhli od 1. januára 2026.
