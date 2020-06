Opoziční poslanci podali do parlamentu zákon proti byrokracii

Bratislava 18. júna (TASR) – Skupina opozičných poslancov na čele s podpredsedom parlamentu Petrom Pellegrinim vo štvrtok podala do Národnej rady (NR) SR návrh antibyrokratického zákona, ktorý vlani v decembri schválila ešte bývalá vláda. Podľa poslanca Richarda Rašiho o podpore legislatívy so žiadnou opozičnou ani koaličnou stranou nerokovali, pretože vládne strany majú boj s byrokraciou vo vládnom programe a nejde ani o hodnotové, ani o politické otázky. Legislatívu, ktorá by mala zlepšiť podmienky pre podnikateľov, plánuje na budúci týždeň predložiť ministerstvo hospodárstva.



"Hoci nová vláda má vo svojom vládnom vyhlásení záväzok boja proti byrokracii, konkrétne kroky doteraz neurobila a boj s byrokraciou stojí," povedal Raši. Bývalá vláda odobrila dva antibyrokratické zákony, ktoré napokon schválil aj parlament. Tretia novela sa však pre koniec volebného obdobia do parlamentu nedostala. "Ide o zákon, ktorý občanov a podnikateľov odbremení od sumy 18 miliónov eur," pripomenul Raši. Poslanci navrhli účinnosť zákona od začiatku mája 2021, aby mali všetky inštitúcie dostatok času na prípravu.



Raši je presvedčený, že táto legislatíva podobne ako predchádzajúce dva antibyrokratické zákony nájde podporu v parlamente. Pre možné urýchlenie legislatívneho procesu navrhol, aby si vláda zákon osvojila a dala ho na schválenie parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanec Peter Žiga sa k výzve Rašiho pripojil a pripomenul, že pokiaľ by vláda zákon do parlamentu posunula, bol by to jej prvý zákon, ktorý doteraz absolvoval medzirezortné pripomienkové konanie.



Novela zákona proti byrokracii prináša okrem iného návrh zrušiť predkladanie ôsmich výpisov a potvrdení, ako kópiu rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenie o pobyte či potvrdenie o pridelení IČO. V prípade schválenia by tiež nebolo treba dokladať potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii v konkurze, v likvidácii a nie je naň vyhlásený konkurz, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania a výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem.