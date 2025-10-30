< sekcia Ekonomika
Opoziční poslanci uvítali pozastavenie IT tendrov na MIRRI
Poslanec Ján Hargaš (PS) uviedol, že víťaz pozastaveného IT tendra bol vopred jasný.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Opoziční poslanci z klubov Slovensko - Za ľudí a Progresívne Slovensko uvítali pozastavenie súťaží na dodávateľov IT riešení pre portál Slovensko.sk. Tendre boli podľa nich nehospodárne a boli nastavené netransparentne s vopred pripraveným víťazom. Ich pozastavenie poslanci prisudzujú tlaku opozície a verejnosti.
„Som rada, že po našom tlaku sa podarilo zastaviť aj stámiliónové snahy o netransparentné biznisy v oblasti IT,“ uviedla poslankyňa z klubu Slovensko - Za ľudí Veronika Remišová. Podozrenia u ministra Samuela Migaľa (nezávislý) sú podľa nej tak zjavné, že trestné oznámenie podali na vedenie aj vlastní zamestnanci ministerstva. „Nepamätám si ministra, na ktorého by podávali trestné oznámenie jeho vlastní zamestnanci, ktorí sa nechcú zašpiniť pochybnými kšeftami vedenia ministerstva,” uviedla Remišová.
„Ukazuje sa, že práca a tlak opozície, ale aj médií a občianskych združení, má zmysel a má aj výsledky,“ vyhlásil podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Dodal, že PS už vie o minimálne dvoch trestných oznámeniach na vedenie ministerstva za postup pri tomto obstarávaní. Takto škandalózne tendre podľa neho nikdy ani nemali byť vypísané a ich pozastavenie nie je dôvod na predčasnú radosť.
Poslanec Ján Hargaš (PS) uviedol, že víťaz pozastaveného IT tendra bol vopred jasný, súťaž zmanipulovaná a v schéme figurovala schránková firma ako za čias bývalého predsedu Slovenskej národnej strany Jána Slotu. „Od začiatku bolo len jediné riešenie - zrušiť toto obstarávanie. Tieto tendre by pri poctivo spravovanom ministerstve nikdy neuzreli svetlo sveta,“ dodal Hargaš.
„Som rada, že po našom tlaku sa podarilo zastaviť aj stámiliónové snahy o netransparentné biznisy v oblasti IT,“ uviedla poslankyňa z klubu Slovensko - Za ľudí Veronika Remišová. Podozrenia u ministra Samuela Migaľa (nezávislý) sú podľa nej tak zjavné, že trestné oznámenie podali na vedenie aj vlastní zamestnanci ministerstva. „Nepamätám si ministra, na ktorého by podávali trestné oznámenie jeho vlastní zamestnanci, ktorí sa nechcú zašpiniť pochybnými kšeftami vedenia ministerstva,” uviedla Remišová.
„Ukazuje sa, že práca a tlak opozície, ale aj médií a občianskych združení, má zmysel a má aj výsledky,“ vyhlásil podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Dodal, že PS už vie o minimálne dvoch trestných oznámeniach na vedenie ministerstva za postup pri tomto obstarávaní. Takto škandalózne tendre podľa neho nikdy ani nemali byť vypísané a ich pozastavenie nie je dôvod na predčasnú radosť.
Poslanec Ján Hargaš (PS) uviedol, že víťaz pozastaveného IT tendra bol vopred jasný, súťaž zmanipulovaná a v schéme figurovala schránková firma ako za čias bývalého predsedu Slovenskej národnej strany Jána Slotu. „Od začiatku bolo len jediné riešenie - zrušiť toto obstarávanie. Tieto tendre by pri poctivo spravovanom ministerstve nikdy neuzreli svetlo sveta,“ dodal Hargaš.