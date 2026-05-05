Opozičný návrh na obmedzenie výhod pre členov vlády poslanci odmietli
Návrh obsahoval zníženie počtu štátnych tajomníkov na maximálne dvoch na každom ministerstve.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR odmietlo návrh opozičných poslancov z klubu Slovensko - Za ľudí, ktorým sa mali obmedziť výhody pre členov vlády, znížiť počet štátnych tajomníkov či zrušiť doživotná renta pre premiéra. Návrh, ktorý poslanci v utorok neposunuli do druhého čítania, tiež rátal so zverejňovaním využívania vládneho leteckého špeciálu či zoznamov povolení na používanie majákov na osobných automobiloch.
„Cieľom návrhu zákona je zákonom obmedziť svojvoľné zneužívanie kompetencií, ktoré politikom ako verejným funkcionárom sú dané za účelom riadneho výkonu funkcie a zabrániť papalášskym manierom politikov,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.
Návrh obsahoval zníženie počtu štátnych tajomníkov na maximálne dvoch na každom ministerstve. Paušálne náhrady členov vlády sa mali vrátiť na výšku spred 6. februára 2024 a výška odmien pre štátnych zamestnancov sa mala obmedziť na maximálne 20 % z ich funkčného platu. Súčasťou návrhu bola tiež povinnosť zverejňovať údaje o pasažieroch štátnej letky.
