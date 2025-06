Oprava chodníka na ulici Zámok a okolie v Bojniciach bude drahšia

Bojnice 2. júna (TASR) - Rekonštrukcia chodníka na ulici Zámok a okolie bude stáť o približne 12.000 eur viac, stavebné práce dokončia o šesť dní neskôr ako v pôvodne plánovanom termíne. Dôvodom sú úpravy podložia, ktoré pri prácach samospráva nepredpokladala. Dodatok k zmluve o dielo schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



Radnica pre schválenie dodatku zvolala mimoriadne zastupiteľstvo, odôvodnila to tým, aby sa nezastavili práce na rekonštrukcii lokality známej ako Lámanica. „Oproti pôvodnému projektu bude potrebné spraviť zmenu podložia, pretože nespĺňa tlakové skúšky, a tým by zhotoviteľ nevedel ručiť za kvalitu diela po jeho vykonaní. Žiadal navýšenie finančných prostriedkov na úpravu podložia,“ uviedol primátor Ladislav Smatana.



Pripomenul, že na rekonštrukciu chodníka získalo mesto dotáciu od Miestnej akčnej skupiny Magura - Strážov, ktorú musí vyúčtovať do konca júna. Zvyšnú časť rozpočtu zaplatí z vlastných zdrojov. Dodatkom zmluvy o dielo sa cena za rekonštrukciu chodníka navýši o 12.048,43 eura, dodávateľ práce dokončí do 22. júna.



Súčasťou obnovy lokality je i realizácia chýbajúceho verejného osvetlenia, ktoré bude samospráva financovať z vlastných zdrojov a pôvodne ju mali ukončiť rovnako do konca júna. Dodatkom k druhej zmluve posunula radnica termín ukončenia prác do 15. augusta. „V tomto prípade nemusíme veľmi tlačiť na termín zhotovenia,“ podotkol Smatana.



Termín ukončenia stavebných prác sa nemenil v prípade rekonštrukcie cesty, ktorá je rovnako súčasťou projektu obnovy lokality. Primátor podľa svojich slov verí, že ju dodávateľ stihne urobiť do 30. júna.



Dodávateľom stavebných prác pre všetky tri časti je spoločnosť Strabag. Za spevnené plochy jej samospráva zaplatí po novom 97.404,28 eura, za osvetlenie 41.428,86 eura a za komunikácie 148.115,80 eura. Rekonštrukciu komunikácie mesto financuje z dotácie od Úradu vlády SR.