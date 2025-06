Oprava dráhy v Poprade bola podľa letiska nevyhnutná

Poprad 26. júna (TASR) - Oprava dráhy na letisku Poprad - Tatry bola nevyhnutná, ohlásená a v súlade so stavebným zákonom. Vedenie letiska tak reagovalo na medializované informácie a dôrazne sa ohradzuje voči „zavádzajúcim“ interpretáciám týkajúcim sa jesennej opravy vzletovo-pristávacej dráhy (VPD). Vedenie letiska zdôrazňuje, že išlo o technicky nevyhnutný a odborne realizovaný zásah, ktorý nemal žiadny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky a v žiadnom prípade nešlo o čiernu stavbu.



„Letisko Poprad - Tatry venuje systematickú a dlhodobú pozornosť technickému stavu svojej infraštruktúry. Po intenzívnej letnej sezóne 2024, ktorá viedla k zvýšenej prevádzkovej záťaži, sa oprava povrchu VPD stala nevyhnutnou. Naším cieľom bolo zabezpečiť plnú technickú spôsobilosť a garantovať kontinuitu a bezpečnosť letovej prevádzky pred náročnou zimnou sezónou, a to v presne ohraničenom časovom okne danom klimatickými podmienkami,“ konštatuje vedenie letiska.



V súlade so stavebným zákonom podalo letisko 30. septembra 2024 riadne ohlásenie drobnej stavby. Počas tohto procesu si Dopravný úrad, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, vyžiadal doplňujúce podklady, ktoré mu letisko bezodkladne poskytlo. „V spomínanom týždni boli odklonené alebo zrušené až tri lety, aby mohla byť realizovaná oprava. Z ekonomického hľadiska si letisko nemohlo dovoliť ďalšie prerušenie prevádzky,“ dodalo vedenie. Vysvetlilo, že z dôvodu prevádzkovej tiesne, vyplývajúcej z technického stavu dráhy a obmedzeného časového okna, bola oprava zrealizovaná ešte pred doručením formálneho stanoviska úradu o nevznesení námietok. Dopravný úrad tento postup následne vyhodnotil ako formálne porušenie administratívneho postupu.



„Dôrazne odmietame tvrdenia o čiernej stavbe alebo úmyselnom obchádzaní predpisov. Oprava prebehla odborne, bezpečne a pod stálym technickým dozorom a bola ohlásená stavebným dozorom. Akékoľvek iné interpretácie sú zavádzajúce a vytvárajú obraz systémového zlyhania s cieľom poškodiť letisku a vedeniu spoločnosti. Letisko zároveň prijalo opatrenia na zefektívnenie koordinácie administratívnych postupov pri budúcich projektoch,“ uzatvára vedenie letiska.