Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Most uzavreli po povodniach na konci januára minulého roka na základe mimoriadnej prehliadky, ktorá odhalila statické šmykové trhliny v oblasti pri kĺboch vkladaného poľa smerom k pilierom.
aktualizované
Brodské/Lanžhot 6. marca (TASR) - Rekonštrukcia mosta na ceste druhej triedy medzi moravským Lanžhotom a Brodským na Záhorí by sa s najväčšou pravdepodobnosťou mohla začať v roku 2027. Slovenská aj česká strana v súčasnosti čakajú na vydanie stavebného povolenia. Vyplýva to z rokovania správcov mosta, ktoré sa v uplynulých dňoch uskutočnilo v Senici. Pre TASR to za českú stranu uviedla hovorkyňa Správy a údržby ciest (SÚS) Juhomoravského kraja (JMK) Monika Švehlová.
Cieľom stretnutia bolo prerokovanie stavu povoľovacích konaní, majetkovoprávneho vysporiadania a tiež diskusia o zabezpečení podrobného technického projektu, ktorý nadväzuje na stavebné povolenie a je nevyhnutný pre realizáciu stavby.
„Postupujeme na základe podpísaného memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii stavby. Na stretnutí sme sa zhodli, že česká strana obstará ďalší stupeň projektovej dokumentácie a po odsúhlasení s druhou stranou zabezpečí aj súpis prác,“ uviedol riaditeľ SÚS JMK Jindřich Hochman.
Obaja vlastníci mosta čakajú na stavebné povolenie podľa legislatívy príslušných krajín. Na Slovensku sa ešte riešia majetkovoprávne vzťahy, v Českej republike sú už vysporiadané.
„Prebieha príprava žiadosti o stavebné povolenie, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a koordinácia s českou stranou. Vlastníctvo mosta súčasne s Juhomoravským krajom predlžuje trvanie procesov,“ uviedol pre TASR Peter Kováčik z odboru komunikácie TTSK.
Odhadovaná cena stavby je približne 116 miliónov českých korún vrátane DPH (4.754.998,36 eura). „Konkrétnejšiu sumu prinesie podrobný projekt. Náklady na dokumentáciu aj realizáciu stavby si budú musieť rozdeliť oba kraje takmer rovnakým dielom. Hneď ako si česká aj slovenská strana zabezpečí finančné krytie, chceme s realizáciou nového mosta okamžite začať,“ uviedol podpredseda pre dopravu a šport v JMK Jiří Crha. Doplnil, že výber zhotoviteľa aj samotná realizácia má byť v gescii krajskej SÚS.
Podľa Kováčika patrí rekonštrukcia mosta medzi priority kraja. „Ide o tradičné cezhraničné dopravné spojenie, ktoré je využívané obyvateľmi prihraničného regiónu. Okrem symbolického významu spájania Českej a Slovenskej republiky má tiež dôležitosť ako alternatíva k neďalekému diaľničnému mostu a slúži aj pre nemotorovú dopravu - peších a cyklistov,“ ozrejmil.
Most uzavreli po povodniach na konci januára minulého roka na základe mimoriadnej prehliadky, ktorá odhalila statické šmykové trhliny v oblasti pri kĺboch vkladaného poľa smerom k pilierom. Statici z oboch krajín následne odporučili jeho okamžité uzavretie pre riziko náhleho kolapsu mostnej konštrukcie. Zabezpečené je označenie obchádzkových trás a zároveň môžu vodiči využívať bezplatný prejazd po súbežnej diaľnici D2. Možnosť jazdy na tomto úseku bez diaľničnej známky bude platiť až do vybudovania nového mosta.
(1 EUR = 24,38 Kč)
