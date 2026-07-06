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Oprava Penovho domu v B. Bystrici si vyžiada takmer dva milióny eur
Penov dom, ktorý sa nachádza na Striebornom námestí v historickom jadre Banskej Bystrice, je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. júla (TASR) - Komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Penovho domu v Banskej Bystrici podporilo Ministerstvo kultúry (MK) SR sumou vyše 1,9 milióna. Financovanie je zabezpečené z Programu Slovensko v pomere 85 percent z prostriedkov Európskej únie a 15 percent zo štátneho rozpočtu. Informovala o tom v pondelok v Banskej Bystrici ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) s tým, že ide o významnú investíciu do ochrany a zachovania slovenského kultúrneho dedičstva.
Penov dom, ktorý sa nachádza na Striebornom námestí v historickom jadre Banskej Bystrice, je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Predstavuje cenný doklad vývoja meštianskej architektúry od renesancie až po secesiu. Jeho technický stav si dlhodobo vyžadoval komplexnú obnovu. V minulosti objekt slúžil ako depozitár Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK), avšak pre zhoršujúci sa stavebno-technický stav a nevhodné mikroklimatické podmienky museli byť knižničné fondy presunuté do externých skladových priestorov.
Podľa riaditeľky ŠVK Oľgy Doktorovej projekt, ktorý sa už začal realizovať, umožní v Penovom dome vytvoriť moderné expozičné priestory Literárneho a hudobného múzea ŠVK. Návštevníci budú môcť spoznať jedinečné zbierky tradičného bábkového divadla na Slovensku, ako aj kolekciu približne 250 ľudových hudobných nástrojov od viac ako 60 výrobcov. Ukončenie stavebných prác je naplánované na marec 2027.
Projekt zahŕňa komplexnú pamiatkovú obnovu historickej budovy vrátane rekonštrukcie strešného plášťa, obnovy fasád a architektonických prvkov, modernizácie elektroinštalácie, výmeny podláh a úpravy povrchov, rekonštrukcie výstavných priestorov, modernizácie technického vybavenia, zabezpečenia vhodných klimatických podmienok na ochranu zbierok, inštalácie bezpečnostných systémov, nového expozičného mobiliáru a vytvorenia bezbariérového prístupu.
Podľa Šimkovičovej obnova Penovho domu zároveň podporí atraktivitu historického centra Banskej Bystrice, rozvoj kultúrneho turizmu a posilní význam mesta ako jedného z významných centier kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Penov dom, ktorý sa nachádza na Striebornom námestí v historickom jadre Banskej Bystrice, je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Predstavuje cenný doklad vývoja meštianskej architektúry od renesancie až po secesiu. Jeho technický stav si dlhodobo vyžadoval komplexnú obnovu. V minulosti objekt slúžil ako depozitár Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK), avšak pre zhoršujúci sa stavebno-technický stav a nevhodné mikroklimatické podmienky museli byť knižničné fondy presunuté do externých skladových priestorov.
Podľa riaditeľky ŠVK Oľgy Doktorovej projekt, ktorý sa už začal realizovať, umožní v Penovom dome vytvoriť moderné expozičné priestory Literárneho a hudobného múzea ŠVK. Návštevníci budú môcť spoznať jedinečné zbierky tradičného bábkového divadla na Slovensku, ako aj kolekciu približne 250 ľudových hudobných nástrojov od viac ako 60 výrobcov. Ukončenie stavebných prác je naplánované na marec 2027.
Projekt zahŕňa komplexnú pamiatkovú obnovu historickej budovy vrátane rekonštrukcie strešného plášťa, obnovy fasád a architektonických prvkov, modernizácie elektroinštalácie, výmeny podláh a úpravy povrchov, rekonštrukcie výstavných priestorov, modernizácie technického vybavenia, zabezpečenia vhodných klimatických podmienok na ochranu zbierok, inštalácie bezpečnostných systémov, nového expozičného mobiliáru a vytvorenia bezbariérového prístupu.
Podľa Šimkovičovej obnova Penovho domu zároveň podporí atraktivitu historického centra Banskej Bystrice, rozvoj kultúrneho turizmu a posilní význam mesta ako jedného z významných centier kultúrneho dedičstva na Slovensku.