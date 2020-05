Oprava plavebnej komory v Gabčíkove je pre koronavírus v miernom sklze

Bratislava/Gabčíkovo 12. mája (TASR) – Rekonštrukcia plavebných komôr na vodnom diele Gabčíkovo sa pre komplikácie spôsobené pandémiou nového koronavírusu dostala do dvoj- až trojtýždňového omeškania. Na termín dokončenia prác by to však nemalo mať vplyv, povedal v utorok pri kontrole prác minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). V súčasnosti rekonštruovaná pravá plavebná komora by mala byť odovzdaná do prevádzky vo februári budúceho roka, ľavá komora v máji 2022.







Generálny dodávateľ prác, spoločnosť Metrostav, mal podľa Budaja pre krízu vyvolanú šírením nového koronavírusu ťažkosti s dodávkami niektorých špeciálnych materiálov zo zahraničia. "Verím, že sklz dobehnú, nie je zatiaľ významný," povedal Budaj. V súčasnosti Metrostav osádza ľavé krídlo vrát dolnej časti komory, ktorá bude mať po dokončení hmotnosť 550 ton. Súbežne s montážou vrát pokračujú práce na regulačných uzáveroch, prahoch dolných vrát a šachtách pravej plavebnej komory vodného diela.







Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z grantového programu Európskej komisie Nástroj na prepájanie Európy vo výške takmer 123 miliónov eur a z vlastných zdrojov podniku Vodohospodárska výstavba.