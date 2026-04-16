Opravia časť križovatky Nitra - Kynek na rýchlostnej ceste R1A
Stavebné práce sa začnú v sobotu 18. apríla a vyžiadajú si dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Nitra 16. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví časť križovatky Nitra - Kynek na rýchlostnej ceste R1A. Cesta dostane nový asfaltový povrch. Stavebné práce sa začnú v sobotu 18. apríla a vyžiadajú si dopravné obmedzenia. Tie by mali v prípade priaznivého počasia trvať dva najbližšie víkendy, upozornila NDS.
Podľa slov podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu naplánovali diaľničiari práce výlučne na dni, keď sú dopravné intenzity najnižšie. Cieľom je minimalizovať vplyv na živú premávku na veľmi frekventovanej ceste.
Práce na vynovení povrchu vozovky nitrianskej rýchlostnej križovatky sa začnú v sobotu v skorých ranných hodinách. Premávka bude obmedzená iba v pravom jazdnom páse. Práce si vyžiadajú uzáveru vetiev križovatky Nitra - Kynek.
V smere z R1A na Nitru - Kynek či Hlohovec (odbočovací pruh) bude doprava presmerovaná na križovatku Nitra - Mlynárce. V smere z Hlohovca na R1A smer Nitra a Topoľčany (pripájací pruh) bude doprava vedená cez Nitru na križovatku Nitra - Mlynárce. Oprava vozovky pravého jazdného pásu potrvá najneskôr do nedele (19. 4.) do nočných hodín.
Ľavý jazdný pás budú diaľničiari v prípade priaznivého počasia opravovať nasledujúci víkend. Predpokladaný začiatok prác je plánovaný na sobotu (25. 4.) od skorých ranných hodín. Uzatvorená bude vetva na Hlohovec. Obchádzková trasa povedie cez križovatku Nitra - Západ. Práce potrvajú do nedele (26. 4.) do nočných hodín.
