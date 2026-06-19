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Opravia obchvat Svidníka, nový asfalt má zvýšiť komfort dopravy
Termín opravy môže ovplyvniť počasie.
Autor TASR
Svidník 19. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje od 9. júla spustiť veľkoplošnú komplexnú opravu takmer päťkilometrového rýchlostného obchvatu mesta Svidník. Nová vozovka podľa diaľničiarov výrazne zlepší stav obchvatu a motoristom zaistí bezpečnejšiu a komfortnejšiu jazdu. Termín opravy môže ovplyvniť počasie. V prípade viacdňových dažďov bude začiatok opravy posunutý na najbližší možný termín. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Obchvat Svidníka na ťahu R4 má zhruba 15 rokov a stav vozovky si už podľa diaľničiarov vyžaduje obnovu.
„Rýchlostná cesta R4 pri Svidníku je súčasťou dôležitej diaľničnej spojnice v smere na Poľskú republiku. Obchvat je intenzívne využívaný aj nákladnou dopravou. Oprava úseku je preto nevyhnutná,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce na obnove obchvatu Svidníka budú prebiehať výlučne počas leta. Začnú vo štvrtok 9. júla a potrvajú odhadom niečo vyše mesiaca. Diaľničiari však budú podľa mediálnej komunikácie NDS robiť všetko pre to, aby mohli vrátiť obchvat do rúk motoristov v čo najskoršom možnom termíne. Výrazné slovo pri potenciálnom urýchlení prác ale bude mať aj počasie.
Obchádzková trasa počas opravy svidníckej R4 bude vedená v smere z Poľska na Maďarsko cez mesto Svidník po ceste I/21, pričom však nedôjde k úplnej uzávere obchvatu R4. Oprava bude prebiehať po etapách - najskôr sa zrekonštruuje ťah v smere na Maďarsko a po dokončení opravy sa práce presunú do opačného smeru, v smere na Poľsko.
Ako priblížili z mediálnej komunikácie NDS, v smere z Maďarska na Poľsko pôjde živá premávka vždy cez voľnú stranu ťahu R4 a v smere z Poľska na Maďarsko pôjde premávka počas celého priebehu opravy cez mesto Svidník po ceste I/21.
„Hľadali sme čo najlepšiu možnú alternatívu, ako počas nevyhnutných opráv nezahltiť mesto tranzitnou dopravou. A ako zároveň obmedziť dopravu v najnižšej možnej miere. Úplne bez obmedzení sa, žiaľ, oprava vykonávať nedá. Opravený úsek R4 však prinesie výrazne bezpečnejšiu a komfortnejšiu premávku, z ktorej budú ťažiť práve motoristi,“ doplnil Droppa.
Vzhľadom na frekventovanú dopravu diaľničiari apelujú na motoristov smerujúcich z Poľska, aby v prípade komplikovanejšej dopravnej situácie využili namiesto hraničného priechodu Vyšný Komárnik-Barwinek iné alternatívy.
Obchvat Svidníka na ťahu R4 má zhruba 15 rokov a stav vozovky si už podľa diaľničiarov vyžaduje obnovu.
„Rýchlostná cesta R4 pri Svidníku je súčasťou dôležitej diaľničnej spojnice v smere na Poľskú republiku. Obchvat je intenzívne využívaný aj nákladnou dopravou. Oprava úseku je preto nevyhnutná,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce na obnove obchvatu Svidníka budú prebiehať výlučne počas leta. Začnú vo štvrtok 9. júla a potrvajú odhadom niečo vyše mesiaca. Diaľničiari však budú podľa mediálnej komunikácie NDS robiť všetko pre to, aby mohli vrátiť obchvat do rúk motoristov v čo najskoršom možnom termíne. Výrazné slovo pri potenciálnom urýchlení prác ale bude mať aj počasie.
Obchádzková trasa počas opravy svidníckej R4 bude vedená v smere z Poľska na Maďarsko cez mesto Svidník po ceste I/21, pričom však nedôjde k úplnej uzávere obchvatu R4. Oprava bude prebiehať po etapách - najskôr sa zrekonštruuje ťah v smere na Maďarsko a po dokončení opravy sa práce presunú do opačného smeru, v smere na Poľsko.
Ako priblížili z mediálnej komunikácie NDS, v smere z Maďarska na Poľsko pôjde živá premávka vždy cez voľnú stranu ťahu R4 a v smere z Poľska na Maďarsko pôjde premávka počas celého priebehu opravy cez mesto Svidník po ceste I/21.
„Hľadali sme čo najlepšiu možnú alternatívu, ako počas nevyhnutných opráv nezahltiť mesto tranzitnou dopravou. A ako zároveň obmedziť dopravu v najnižšej možnej miere. Úplne bez obmedzení sa, žiaľ, oprava vykonávať nedá. Opravený úsek R4 však prinesie výrazne bezpečnejšiu a komfortnejšiu premávku, z ktorej budú ťažiť práve motoristi,“ doplnil Droppa.
Vzhľadom na frekventovanú dopravu diaľničiari apelujú na motoristov smerujúcich z Poľska, aby v prípade komplikovanejšej dopravnej situácie využili namiesto hraničného priechodu Vyšný Komárnik-Barwinek iné alternatívy.