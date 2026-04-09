Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Opravia takmer dvojkilometrový úsek cesty pri Rajeckých Tepliciach

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava/Rajecké Teplice 9. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) po zimnom období začína s veľkoplošnými opravami ciest I. triedy. Ako informoval Lukáš Trepáč z komunikačného odboru SSC, v priebehu nasledujúcich 45 dní bude zmodernizovaný takmer dvojkilometrový úsek cesty I/64 medzi Rajeckými Teplicami a mestskou časťou Poluvsie.

Veľkoplošná oprava cesty sa začne odstránením existujúcich asfaltových vrstiev a výmenou podkladových vrstiev. „V miestach s najväčším poškodením bude realizovaná aj sanácia podložia. Na záver budú položené nové asfaltové vrstvy a vyznačené dopravné značenie. Súčasťou prác bude aj spevňovanie krajníc vrátane výškovej úpravy poklopov a vpustí,“ priblížil Trepáč.

Doplnil, že realizátorom prác je spoločnosť Strabag a modernizácia cesty bude stáť 800.000 eur vrátane DPH. „Doprava je v mieste prác regulovaná dočasným dopravným značením a regulovčíkmi. Keďže práce prebiehajú za plnej premávky, žiadame všetkých účastníkov dopravy o trpezlivosť, ohľaduplnosť a ostražitosť,“ dodal Trepáč.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát