< sekcia Ekonomika
Opravia takmer dvojkilometrový úsek cesty pri Rajeckých Tepliciach
Autor TASR
Bratislava/Rajecké Teplice 9. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) po zimnom období začína s veľkoplošnými opravami ciest I. triedy. Ako informoval Lukáš Trepáč z komunikačného odboru SSC, v priebehu nasledujúcich 45 dní bude zmodernizovaný takmer dvojkilometrový úsek cesty I/64 medzi Rajeckými Teplicami a mestskou časťou Poluvsie.
Veľkoplošná oprava cesty sa začne odstránením existujúcich asfaltových vrstiev a výmenou podkladových vrstiev. „V miestach s najväčším poškodením bude realizovaná aj sanácia podložia. Na záver budú položené nové asfaltové vrstvy a vyznačené dopravné značenie. Súčasťou prác bude aj spevňovanie krajníc vrátane výškovej úpravy poklopov a vpustí,“ priblížil Trepáč.
Doplnil, že realizátorom prác je spoločnosť Strabag a modernizácia cesty bude stáť 800.000 eur vrátane DPH. „Doprava je v mieste prác regulovaná dočasným dopravným značením a regulovčíkmi. Keďže práce prebiehajú za plnej premávky, žiadame všetkých účastníkov dopravy o trpezlivosť, ohľaduplnosť a ostražitosť,“ dodal Trepáč.
