Opravili viac ako 13 kilometrov dôležitej spojnice medzi dvomi krajmi

Žarnovica 10. júla (TASR) - Viac ako 13 kilometrov dlhý úsek cesty II/512, ktorá je dôležitou spojnicou Banskobystrického a Trenčianskeho kraja s ďalším napojením na rýchlostnú cestu R1, prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) financoval túto investíciu v hodnote viac ako 11,8 milióna eur v prevažnej miere z eurofondov.



Predseda BBSK Ondrej Lunter priblížil, že z eurofondov pochádzalo celkom osem miliónov eur, zvyšné prostriedky hradil kraj z vlastného rozpočtu. "Táto rekonštrukcia je výnimočná tým, že v rámci týchto 13 kilometrov to nie je len výmena asfaltového povrchu, ale išli sme do hĺbky. To znamená, pomocou technológie recyklácie za studena sme zhutnili povrch," uviedol Lunter na stredajšom stretnutí s novinármi. Dodal, že obnovených bolo aj 21 priepustov, sedem autobusových zastávok a 15 mostov.



Kompletnej rekonštrukcie sa dočkal aj most na Bystrickej ulici v Žarnovici, ktorý bol dlhodobo v kritickom stave. Podľa viceprimátora Žarnovice Vladimíra Černáka sa vďaka jeho obnove výrazne zvýšila aj bezpečnosť premávky. "Výjazd z križovatky, ktorá je priamo na most, a nábehový uhol sú dosť ostré," priblížil s tým, že pre zábradlie bola na tomto mieste zlá viditeľnosť. Posunutím zábradlia sa prehľadnosť križovatky zvýšila. K zlepšeniu dopravnej bezpečnosti v meste podľa jeho slov prispeli aj nové osvetlené priechody pre chodcov či autobusové zastávky

.





Oblastný riaditeľ Metrostav DS, a. s., Jozef Róža priblížil, že opravovaných bolo celkom 13 kilometrov úseku. "Na ploche 95.000 metrov štvorcových bol vymenený komplet asfaltový kryt vo vrstvách ložná, obrusná. Na tretine úseku bolo nutné sanovať podložie technológiou studenej recyklácie. Okrem rekonštrukcie asfaltových krytov došlo aj k vybudovaniu nových oporných múrov na dĺžke až 500 metrov," vymenoval.



Priblížil, že okrem mostov, z ktorých najväčší stihli opraviť bez úplného vylúčenia premávky za tri mesiace, zrekonštruovali aj 31 priepustov, osadili nové záchytné zariadenia a bezpečnostné zvodidlá v cestnej dĺžke päť kilometrov a zábradlia v celkovej dĺžke zhruba 600 metrov.